nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

День морской пехоты отметят митингом

25 ноября 2013, 13:18
308-ю годовщину со дня создания отмечает 27 ноября морская пехота. В Тюмени памятную дату впервые за пять лет празднования отметят торжественным митингом, который начнется пройдет на Исторической площади в полдень. сов при поддержке Тюменской областной общественной организации «Союз морских пехотинцев».

308-ю годовщину со дня создания отмечает 27 ноября морская пехота. В Тюмени памятную дату впервые за пять лет отметят торжественным митингом, который начнется пройдет на Исторической площади в полдень. сов при поддержке Тюменской областной общественной организации «Союз морских пехотинцев».

Ветераны военно-морского флота, слушатели тюменских специализированных классов добровольной подготовки к военной службе, члены общественных организаций впервые соберутся на митинг, чтобы поздравить морских пехотинцев, отметить их роль в крупнейших военных сражениях, а также почтить память тех, кто погиб за Родину.

«Этот праздник объединяет ребят, отслуживших в подразделениях морской пехоты, оказывает помощь и поддержку молодому поколению, дает им возможность раскрыться. Мы также приглашаем на митинг допризывную молодежь с целью показать им истинное предназначение подразделений морской пехоты ВМФ России, её силу, ценность и незаменимость», — отмечает Дмитрий Потреба, директор Тюменского городского детского морского центра «Алый парус».

История морской пехоты, напоминают организаторы митинга, в России насчитывает более трех веков. Официальной датой создания морской пехоты считается 27 ноября 1705 года — именно в этот день Петр I принял указ об учреждении первого в России «полка морских солдат». Второе рождение морская пехота пережила в 1939 году, когда советской властью после революции было принято решение возродить данный род войск. Ну а приказ о праздновании Дня морской пехоты в России главнокомандующий ВМФ РФ подписал 15 июля 1996 года.

#Новости#Морская пехота#Митинги#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25