День морской пехоты отметят митингом

308-ю годовщину со дня создания отмечает 27 ноября морская пехота. В Тюмени памятную дату впервые за пять лет отметят торжественным митингом, который начнется пройдет на Исторической площади в полдень. сов при поддержке Тюменской областной общественной организации «Союз морских пехотинцев».
Ветераны военно-морского флота, слушатели тюменских специализированных классов добровольной подготовки к военной службе, члены общественных организаций впервые соберутся на митинг, чтобы поздравить морских пехотинцев, отметить их роль в крупнейших военных сражениях, а также почтить память тех, кто погиб за Родину.
«Этот праздник объединяет ребят, отслуживших в подразделениях морской пехоты, оказывает помощь и поддержку молодому поколению, дает им возможность раскрыться. Мы также приглашаем на митинг допризывную молодежь с целью показать им истинное предназначение подразделений морской пехоты ВМФ России, её силу, ценность и незаменимость», — отмечает Дмитрий Потреба, директор Тюменского городского детского морского центра «Алый парус».
История морской пехоты, напоминают организаторы митинга, в России насчитывает более трех веков. Официальной датой создания морской пехоты считается 27 ноября 1705 года — именно в этот день Петр I принял указ об учреждении первого в России «полка морских солдат». Второе рождение морская пехота пережила в 1939 году, когда советской властью после революции было принято решение возродить данный род войск. Ну а приказ о праздновании Дня морской пехоты в России главнокомандующий ВМФ РФ подписал 15 июля 1996 года.