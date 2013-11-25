День морской пехоты отметят митингом

История морской пехоты, напоминают организаторы митинга, в России насчитывает более трех веков. Официальной датой создания морской пехоты считается 27 ноября 1705 года — именно в этот день Петр I принял указ об учреждении первого в России «полка морских солдат». Второе рождение морская пехота пережила в 1939 году, когда советской властью после революции было принято решение возродить данный род войск. Ну а приказ о праздновании Дня морской пехоты в России главнокомандующий ВМФ РФ подписал 15 июля 1996 года.