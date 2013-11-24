Россия глазами голландских фотографов

«Этот проект не мог бы состояться, если бы не горячий энтузиазм самих участников — показать свои работы именно в России и именно в контексте такой коллективной выставки, открывающей новые горизонты и возможности к интерпретации. И, конечно же, этот проект не получился бы, если бы не щедрая поддержка Нидерландского посольства, Canon CPS, FOTODOC, Школы Визуальных искусств, а также волонтеров, участвовавших в подготовке выставки», — отмечает Ирина Попова -де Влаам, куратор проекта с голландской стороны.