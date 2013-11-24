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Россия глазами голландских фотографов

24 ноября 2013, 12:17
Зимний сезон Тюменского дома фотографии открывает выставка «Зарубежные фотографы о России. Том I, Голландские и фламандские авторы».
Сюжет
Тюмень

В проекте участвуют: Бертин ван Манен, Роб Хорнстра в соавторстве с писателем Арнольдом ван Брюггеном, Карл -де Кейзер, Питер тен Хупен / Агентство VU, Герт Йохемс, Гертьян Корнелиссен и Нэнси Остерманн, Райнир -де Влаам, Павел Прокопчик, Збигнев Кост, Лео Эркен.

Цель проекта — показать российскую действительность глазами ведущих зарубежных документальных фотографов. Выставка будет показана в 10 городах России. В Тюмень выставка прибыла из Музея истории фотографии в Санкт-Петербурге. В России выставка стартовала в Москве 10 марта в выставочном зале Музея и общественного центра имени А. Сахарова и Центра Документальной фотографии «FOTODOC».

«Этот проект не мог бы состояться, если бы не горячий энтузиазм самих участников — показать свои работы именно в России и именно в контексте такой коллективной выставки, открывающей новые горизонты и возможности к интерпретации. И, конечно же, этот проект не получился бы, если бы не щедрая поддержка Нидерландского посольства, Canon CPS, FOTODOC, Школы Визуальных искусств, а также волонтеров, участвовавших в подготовке выставки», — отмечает Ирина Попова -де Влаам, куратор проекта с голландской стороны.

Знаменательным является тот факт, что в декабре 2013 завершается «Год России — Голландии». Таким образом, данная выставка также вносит свой вклад в обширную культурную программу, которая отнюдь не заканчивается после завершения официальных мероприятий, уверены в Тюменском доме фотографии.

В Тюмени выставка организована при поддержке Академии фотографии. Открытие состоится 3 декабря в 16:30 в Тюменском Драматическом театре (4 этаж). Вход свободный.

#Новости#Фотография#Тюмень#Голландия#Olga#Культура
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