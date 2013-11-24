МФК «Тюмень» дважды обыграл «коммунистов»

В матче, состоявшемся в пятницу, болельщики увидели 11 голов. Первый мяч залетел в ворота хозяев. Ренат Шакиров мастерски обыграл Греуто и открыл счет поединка. Однако ответных голевых атак долго ждать не пришлось. Счет сравнял Феррао, а чуть позже с прострела Ивана Лобкова Фелипе вывел подопечных Маркуса Сорато вперед. Третий гол этого матча и тринадцатый в своем личном зачете забивает Феррао, обманывая вратаря несложным ударом. Но статус лидера «Тюмень» вскоре потеряла.
Великолепно разыграв штрафной, Георгий Сомхишвили дал отличный пас под удар Мурило. Греуто с ним не справился. Футболисты сибирской столицы вновь напряглись и решили вернуть прежнее преимущество. Феррао своим богатырским ударом попал в плечо Фелипе, а от него мяч залетел в ворота подшефных Темура Алекберова. Сдаваться соперники не собирались и организовали еще одну атаку, которую черно-белые не в силах были остановить. Георгий Сомхишвили с передачи Александра Плахова отрыв от потенциального победителя сократил.
В заключительном отрезке матча футболисты скоростями игры не порадовали. Но Александр Плахов смог оформить дубль. Николай Переверзев, которого Сорато выпустил на последнюю десятиминутку матча, отдал пас Артему Антошкину. Ему грех было не забить — 5:4. Уставший от ловли «мертвых мячей» Жука совершил большую ошибку, видео с которой могло бы посмешить болельщиков в Интернете: своим ударом он попадает в Артема, а от него залетает в калитку «КПРФ». Седьмой гол забивает Евгений Мурашов и финальный свисток арбитра фиксирует победу тюменского клуба.
Вторая встреча была менее результативней, но интрига в ней сохранялась до последней минуты матча. Несмотря на то, что несколько игроков московского клуба эту игру пропустили, перебрав «горчичников», сопротивление их товарищи смогли оказать достойное. Феррао в самом начале красиво обыграл стоящего в «раме» Артура Цыбу. После чего до середины второго тайма обе команды объявили «голевую голодовку». Черно-белые со всех позиций обстреливали ворота Цыбы, но голкипер, у которого спортивного азарта в тот вечер было хоть отбавляй, «тащил» все. Александр Плахов на 37 минуте возможность забить не упустил — 1:1. С таким счетом игра шла до 49 минуты. Феррао посчитал, что «футбольной дружбы» между соперниками быть не может, и за 40 секунд до конца матча вывел «Тюмень» вперед. 2:1 — мини-футбольный клуб нашего города в домашних встречах не потерял ни одного очка.
Антон Сакерин
Фото: Виктория Ющенко, АСН «Тюменская Арена»