МФК «Тюмень» дважды обыграл «коммунистов»

Вторая встреча была менее результативней, но интрига в ней сохранялась до последней минуты матча. Несмотря на то, что несколько игроков московского клуба эту игру пропустили, перебрав «горчичников», сопротивление их товарищи смогли оказать достойное. Феррао в самом начале красиво обыграл стоящего в «раме» Артура Цыбу. После чего до середины второго тайма обе команды объявили «голевую голодовку». Черно-белые со всех позиций обстреливали ворота Цыбы, но голкипер, у которого спортивного азарта в тот вечер было хоть отбавляй, «тащил» все. Александр Плахов на 37 минуте возможность забить не упустил — 1:1. С таким счетом игра шла до 49 минуты. Феррао посчитал, что «футбольной дружбы» между соперниками быть не может, и за 40 секунд до конца матча вывел «Тюмень» вперед. 2:1 — мини-футбольный клуб нашего города в домашних встречах не потерял ни одного очка.