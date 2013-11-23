Задержан челябинец, подозреваемый в серии краж в Тюмени

«В ходе обыска по месту проживания в Тюмени у 34-летнего безработного, ранее уже судимого за кражу мужчины изъята банковская карта и коллекция монет. Грамотные действия оперативных сотрудников позволили установить местонахождение и изъять похищенное имущество по шести преступлениям», — сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Предположительно с апреля 2013 года подозреваемый выбирал квартиры с не слишком сложными запорными устройствами, высверливал замки в дневное время, когда хозяев и соседей не было дома, и похищал ценное имущество. Предметом посягательства в основном становились золотые изделия, ноутбуки и другая не слишком объемная техника, а также денежные средства и ценные вещи.
Всего в настоящее время возбуждено девять уголовных дел по фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище. Работа с задержанным на предмет установления его причастности к совершению аналогичных преступлений продолжается.
Гражданин официально нигде не трудоустроен и ранее уже был судим за совершение квартирных краж, однако три года отбытия наказания в местах лишения свободы не поставили подозреваемого на правильный путь.
Сотрудники полиции напоминают, что необходимо более серьезно подходить к защите вашего жилища от преступных посягательств. В первую очередь обратите внимание на качество запорных устройств входной двери, а также, к настоящему времени, не придумано ничего лучше для сохранности жилища, чем постановка квартиры на пульт вневедомственной охраны.