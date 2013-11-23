Задержан челябинец, подозреваемый в серии краж в Тюмени

Предположительно с апреля 2013 года подозреваемый выбирал квартиры с не слишком сложными запорными устройствами, высверливал замки в дневное время, когда хозяев и соседей не было дома, и похищал ценное имущество. Предметом посягательства в основном становились золотые изделия, ноутбуки и другая не слишком объемная техника, а также денежные средства и ценные вещи.