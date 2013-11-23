Новое поколение «Нивы» ожидается через четыре года

«Интерес к сегменту кроссоверов в настоящее время действительно значителен. „АвтоВАЗ“ отслеживает изменения на рынке и старается оперативно на них реагировать. — заявили агентству „Автостат“ в пресс-центре „АвтоВАЗа“. — К 2016 году в модельном ряду Lada появятся городской высокий хэтчбек и кроссовер В-класса, при этом кроссовер будет иметь вариант исполнения 4×4. Что касается нашего основного внедорожника Lada 4×4, то он претерпит модернизацию в конце 2015 года, а в 2017 году предполагается запуск в производство нового поколения этого автомобиля».