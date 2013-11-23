На трассе опрокинулся автомобиль — пассажир погиб

Два ДТП произошло 22 ноября в Тюмени.
В первом часу ночи на пересечении объездной дороги и Тобольского тракта в препятствие въехал автомобиль Daewoo, причина аварии — превышение скорости. Травмированы 22-летний водитель и 21-летний пассажир, у обоих ушибы и травмы головы.
Еще один автомобиль Daewoo на пешеходном переходе на улице Газовиков, 30 в 17 час. 15 мин. наехал на пешехода. Стаж водителя за рулем — 42 года. Пострадала 21-летняя девушка, у нее ушибы.
Еще два ДТП случилось ночью 23 ноября в Тюмени.
В 0.час.45 мин. на перекрестке улиц Республики и Орджоникидзе столкнулись Opel и Mercedes. Причина ДТП — нарушение очередности проезда перекрестков. Травмы получили две девушки 29 и 30 лет. У одной травма головы, у второй перелом ключицы и ушибы.
В 1 час.44. мин. на перекрестке улиц Широтной и Федорова, также из-за нарушения очередности проезда перекрестка столкнулись две «Лады». В этой аварии травму глаза получил 23-летний молодой человек, информирует пресс-служба ГИБДД Тюменской области.