На трассе опрокинулся автомобиль — пассажир погиб

В 0.час.45 мин. на перекрестке улиц Республики и Орджоникидзе столкнулись Opel и Mercedes. Причина ДТП — нарушение очередности проезда перекрестков. Травмы получили две девушки 29 и 30 лет. У одной травма головы, у второй перелом ключицы и ушибы.