В Тюмени появятся новые остановки

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», остановочный пункт «ул. Шиллера», расположенный в районе дома № 5 по улице Малыгина, добавлен в схемы маршрутов № 6, 22, 70. Остановки «Мебельный центр» (в районе дома № 7 по улице 30 лет Победы в прямом и обратном направлении) и «ул. Кишиневская» (на пересечении улиц Кишиневская и 30 лет Победы в прямом и обратном направлении) включены в маршруты № 65, 76, 79, 98.