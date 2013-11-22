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В Тюмени появятся новые остановки

22 ноября 2013, 12:43
С 27 ноября новые остановочные пункты «ул. Шиллера», «Мебельный центр» и «ул. Кишиневская» появятся в схемах движения проходящих маршрутов общественного транспорта.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», остановочный пункт «ул. Шиллера», расположенный в районе дома № 5 по улице Малыгина, добавлен в схемы маршрутов № 6, 22, 70. Остановки «Мебельный центр» (в районе дома № 7 по улице 30 лет Победы в прямом и обратном направлении) и «ул. Кишиневская» (на пересечении улиц Кишиневская и 30 лет Победы в прямом и обратном направлении) включены в маршруты № 65, 76, 79, 98.

Обновленные схемы маршрутов доступны на сайте tgt72.ru. Подробная информация для пассажиров по бесплатному номеру телефона горячей линии МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.

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