В Тюмень приехали медали Сочи-2014: самые тяжелые и инновационные

«Я даже немного жалею, что не смогу побороться за эти медали», — призналась чемпионка Олимпиады-1994 Луиза Носкова, участвовавшая в презентации наград. Она показала журналистам свою медаль из норвежского Лиллехаммера и рассказала, что значит для нее эта награда: «Это то, к чему стремится каждый спортсмен. Казалось бы, кусочек золота, но медаль очень дорога: столько в нее вложено труда, столько лишений». Луиза Носкова предположила, что тюменцы, которые придут посмотреть на медали, зарядят их своей энергией, и это поможет российским спортсменам во время Олимпиады.