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В Тюмень приехали медали Сочи-2014: самые тяжелые и инновационные

22 ноября 2013, 15:37
До Олимпиады в Сочи еще 76 дней, но медали, которые будут вручать победителям и призерам игр, тюменцы могут увидеть уже сегодня. Причем не на фотографиях или по телевизору, а вживую. Четыре комплекта медалей сочинской Олимпиады отправились в путешествие по городам России. Один из них ближайшие три дня будет гостить в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

С 22 по 24 ноября оригиналы Олимпийских медалей Сочи-2014 будут представлены в салоне «Адамас» (ул. Республики, 61). Золото, серебро и бронза: потрогать их горожанам будет нельзя, зато смотреть и фотографировать — сколько угодно.

Медали предстоящей сочинской Олимпиады описывают, прибавляя к эпитетам слово «самые». Самые тяжелые, инновационные, самые многочисленные. Всего к играм будет выпущено 1254 медали, не считая дополнительных, — это рекордное количество. С 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи будет разыграно 98 комплектов наград. Спортсменам, которым медали будут вешать на шею, пригодится собственная физподготовка: сочинские награды действительно довольно тяжелые. Бронза весит 460 граммов, серебро — 525 граммов, а золото — 531 грамм. Паралимпийские медали еще тяжелее — золотая весит 686 граммов.

Олимпийский и Паралимпийский комплекты наград

Комплект медалей тюменским журналистам представила Александра Самсонова, территориальный менеджер компании «Адамас» — официального поставщика наград для победителей Олимпийских игр в Сочи. По словам Александры, технологии, реализованные в медалях для Игр-2014, в совокупности раньше не применялись ни в ювелирной промышленности, ни в других отраслях. Над каждым золотом, серебром и бронзой трудились до 30 профессиональных ювелиров. Диаметр медали — 10 см, а толщина — 1 см. Выглядят медали необычно, в качестве изюминки — вставка из прозрачного поликарбоната. На резную «льдинку» нанесено «лоскутное одеяло» Игр — мозаика из национальных узоров народов России. По словам Александры Самсоновой, награды Олимпиады не только красивые, но и очень прочные. Медали выдерживают вес в несколько тонн, их невозможно сломать.

«Я даже немного жалею, что не смогу побороться за эти медали», — призналась чемпионка Олимпиады-1994 Луиза Носкова, участвовавшая в презентации наград. Она показала журналистам свою медаль из норвежского Лиллехаммера и рассказала, что значит для нее эта награда: «Это то, к чему стремится каждый спортсмен. Казалось бы, кусочек золота, но медаль очень дорога: столько в нее вложено труда, столько лишений». Луиза Носкова предположила, что тюменцы, которые придут посмотреть на медали, зарядят их своей энергией, и это поможет российским спортсменам во время Олимпиады.

#Новости#Олимпиада в Сочи - 2014#Тюмень#Олимпиада#Таня#Спорт
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