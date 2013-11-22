В подъезд с битой: начали со стекол, закончили дракой

О происшествии, которое произошло в два часа ночи 22 ноября, написала в социальной сети «ВКонтакте» тюменка Анна Молвинских. По ее словам, молодые люди с битой были в состоянии алкогольного опьянения, и били все на своем пути, в том числе, и окна в подъезде.
«Мужчина с первого этажа вышел посмотреть, что происходит на лестничной площадке. Хулиганы убежали на четыре этажа выше и там поджидали его. Завязалась драка. А закончилась она на втором этаже. Благо на нашем этаже живут нормальные мужчины, в том числе мой муж. Пока они предотвращали драку, подъехали полиция и скорая помощь. Пострадавший выжил, потерял много крови, ему вовремя сделали операцию», — пишет Анна.
Информацию о драке в подъезде подтвердили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. Там отметили, что заявление поступило в отдел полиции № 7 от свидетеля конфликта. Для выяснения обстоятельств в отдел были доставлены двое молодых людей 17 и 18 лет.
«В настоящее время проверку по материалу проводит участковый уполномоченный. Квалифицировать данную ситуацию можно будет после получения заключения о степени тяжести вреда здоровью. Потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии», — добавили в полиции.
Отметим, что данное происшествие — не единственный в Тюмени случай причинения вреда здоровью за последние дни. Только 21 ноября сотрудники полиции зарегистрировали три факта поножовщины. В микрорайонах 32-летний житель Республики Молдовы ранил 34-летнего собутыльника во время пьяной драки. В ту же ночь в заречной части города поссорились нетрезвые супруги, однако досталось отчиму женщины, который живет в той квартире. Он попытался разнять мужа и жену, и мужчина ударил родственника ножом. Скорую помощь для мужчины вызвала падчерица. Третий случай произошел днем, но и тут не обошлось без алкоголя. Хозяин квартиры приревновал свою супругу к приятелю-собутыльнику, и ранил женщину ножом в область живота. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).