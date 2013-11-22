В подъезд с битой: начали со стекол, закончили дракой

Отметим, что данное происшествие — не единственный в Тюмени случай причинения вреда здоровью за последние дни. Только 21 ноября сотрудники полиции зарегистрировали три факта поножовщины. В микрорайонах 32-летний житель Республики Молдовы ранил 34-летнего собутыльника во время пьяной драки. В ту же ночь в заречной части города поссорились нетрезвые супруги, однако досталось отчиму женщины, который живет в той квартире. Он попытался разнять мужа и жену, и мужчина ударил родственника ножом. Скорую помощь для мужчины вызвала падчерица. Третий случай произошел днем, но и тут не обошлось без алкоголя. Хозяин квартиры приревновал свою супругу к приятелю-собутыльнику, и ранил женщину ножом в область живота. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).