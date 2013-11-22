В гаражах нашли 7 кг химикатов для приготовления «солей»

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 228.1. УК РФ — незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также ст. 30 УК РФ — по факту приготовления к сбыту, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от задержанных обстоятельствам. Российское законодательство предусматривает за такие деяния лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом либо пожизненное лишение свободы.