В гаражах нашли 7 кг химикатов для приготовления «солей»

Общий вес изъятых высококонцентрированных химических реагентов составил почти 7 килограммов. Из них дельцы могли изготовить до нескольких десятков килограммов наркотиков. Основная часть препаратов обнаружена оперативниками в гаражном кооперативе, расположенном в центре Тюмени. Полиэтиленовые мешки, коробки и спортивная сумка с запрещенными веществами в виде порошков и кристаллов были спрятаны в погребе в глубине гаража, сообщает пресс-служба УФСКН по Тюменской области.
Кроме веществ, найденных в тайнике, небольшие объемы готовых наркотиков в расфасованном виде были изъяты непосредственно у молодых людей при личном досмотре. По словам оперативников, задержанные занимались не только переброской «солей» в Тюмень, но также их оптовым и мелкооптовым сбытом.
«Распространение наркотиков на розничном уровне осуществлялось в основном по принципам „сетевого маркетинга“. При этом продуманная схема конспирации предполагала бесконтактный способ передачи „криминального товара“, а также безналичный расчет через системы виртуальных платежей. По предварительной информации, изъятый у дельцов наркотик — продукт химических изысканий, проводившихся в подпольных лабораториях Китая», — отметили в пресс-службе областного управления наркоконтроля.
Оба молодых человека ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались. Каждый из них не женат, нигде не работает, и, как полагают оперативники, единственным их источником доходов являлся наркобизнес. По имеющейся у наркополицейских информации, через банковские карты злоумышленников за последние полтора месяца прошло более 2 млн рублей.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 228.1. УК РФ — незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также ст. 30 УК РФ — по факту приготовления к сбыту, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от задержанных обстоятельствам. Российское законодательство предусматривает за такие деяния лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом либо пожизненное лишение свободы.