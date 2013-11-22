Проект реконструкции моста Челюскинцев одобрен

По проекту реконструкции моста в створе улицы Челюскинцев получено положительное заключение федеральной экспертизы. Об этом накануне сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Виктор Смолин.
«Сегодня проходит процедура определения достоверности цены. Что касается моста в створе улицы Мельникайте, по нему положительной экспертизы пока нет. Мы ожидаем получить ее в феврале следующего года, хотя есть сомнения. Я думаю, что на следующий год на строительство будут выделены деньги. Заказчиком будет Управление автомобильных дорог Тюменской области, потому что мосты в прошлом году передали в областную собственность», — отметил он.
Работы на развязках на Монтажников и Мельникайте, которые тоже находятся в ведении Управления, ведутся согласно графику. «Развязку на Республике, в районе 50 лет ВЛКСМ, подтягивают в работу — проектная документация сейчас на экспертизе, чтобы потом не было проблем, и был выезд с Монтажников на улицу Республики», — добавил глава департамента.
Виктор Смолин также внес пояснения по пробивке улицы Федорова. Никакие работы там пока не производились. «Мы планируем на следующий год сделать корректировку проектной документации, потому что она была разработана в 2008 году и уже устарела», — сообщил Виктор Иванович.