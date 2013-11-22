Проект реконструкции моста Челюскинцев одобрен

«Сегодня проходит процедура определения достоверности цены. Что касается моста в створе улицы Мельникайте, по нему положительной экспертизы пока нет. Мы ожидаем получить ее в феврале следующего года, хотя есть сомнения. Я думаю, что на следующий год на строительство будут выделены деньги. Заказчиком будет Управление автомобильных дорог Тюменской области, потому что мосты в прошлом году передали в областную собственность», — отметил он.