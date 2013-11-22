Помоги выбрать топ-35 успешных людей Тюмени

Газета «Аргументы и факты в Западной сибири» в честь 35-летия создает рейтинг — топ-35 успешных людей Тюмени. Организаторы приглашают голосовать на сайте www.ural.aif.ru/rate/rating/768.
В число кандидатов вошли тюменцы, чья деятельность влияет на жизнь нашего общества, делает ее лучше и интереснее. Среди них — журналист и многодетная мама Елена Майсюк, мать-героиня Закина Арангулова, руководитель областного поискового движения Артур Ольховский, организатор «Горячей линии «Потеряшки» Евгения Здорнова, православный писатель и философ Мирослав Бакулин, директор Уральского филиала «Газпромнефть-Региональные продажи» Анатолий Пушмин, один из организаторов проекта «Новая Тюмень» Дмитрий Поляков, руководитель «Ангажемента» Леонид Окунев, директор риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, травница Лидия Сурина, профессор Ирина Карабулатова и другие. Почему-то есть в списке и «Европейский микрорайон».
По информации на сайте «АиФ», проголосовать за претендентов вы можете на сайте газеты, отправив СМС или письмо. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем.
Один человек (определяется по IP компьютера) может проголосовать только 1 раз в сутки. Чтобы узнать дополнительную информацию и оставить свой голос, кликните по фото участника. В открывшемся окне нажмите кнопку «Проголосовать».