Помоги выбрать топ-35 успешных людей Тюмени

В число кандидатов вошли тюменцы, чья деятельность влияет на жизнь нашего общества, делает ее лучше и интереснее. Среди них — журналист и многодетная мама Елена Майсюк, мать-героиня Закина Арангулова, руководитель областного поискового движения Артур Ольховский, организатор «Горячей линии «Потеряшки» Евгения Здорнова, православный писатель и философ Мирослав Бакулин, директор Уральского филиала «Газпромнефть-Региональные продажи» Анатолий Пушмин, один из организаторов проекта «Новая Тюмень» Дмитрий Поляков, руководитель «Ангажемента» Леонид Окунев, директор риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, травница Лидия Сурина, профессор Ирина Карабулатова и другие. Почему-то есть в списке и «Европейский микрорайон».