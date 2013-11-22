Почти 11 тысяч водителей оштрафованы за езду без ремня

Несмотря на проводимую Госавтоинспекцией разъяснительную работу об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, часть водителей продолжает игнорировать эти средства пассивной безопасности — не пристегиваются сами и не заставляют пристегиваться пассажиров. Всего в период с января по октябрь на дорогах города за нарушение правил перевозки людей привлечено к административной ответственности 17 050 водителей, 10 752 — за не использование ремней безопасности.