Почти 11 тысяч водителей оштрафованы за езду без ремня

В ходе мероприятия инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени уделяют особое внимание выявлению нарушений, связанных с правилами перевозки детей-пассажиров и использованием ремней безопасности. В утренние и вечерние часы места несения службы нарядов ДПС максимально приближены к детским садам, школам и поликлиникам, к тем учреждениям, куда родители массово привозят юных пассажиров.
Всего за 10 месяца 2013 года в Тюмени произошло 80 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в которых 95 детей получили различные травмы, 6 — погибли, отмечают в пресс-службе городской ГИБДД.
Несмотря на проводимую Госавтоинспекцией разъяснительную работу об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, часть водителей продолжает игнорировать эти средства пассивной безопасности — не пристегиваются сами и не заставляют пристегиваться пассажиров. Всего в период с января по октябрь на дорогах города за нарушение правил перевозки людей привлечено к административной ответственности 17 050 водителей, 10 752 — за не использование ремней безопасности.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости пристегиваться ремнем безопасности в салоне автомобиля, в том числе пассажирам заднего сиденья, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей.