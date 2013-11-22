Написать заявление на УЭК теперь можно не только в будни

Кроме того, студенты и школьники, получив карту в Тюменской транспортной системе, смогут сразу записать на нее транспортное приложение. Пенсионерам и другим льготникам для этого придется обратиться в Центр по предоставлению мер социальной поддержки по адресу: Пышминская, 1. Все остальные могут записать транспортное приложение самостоятельно в терминалах самообслуживания или в пункте выдачи УЭК по адресу ул. Советская, 61.