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Написать заявление на УЭК теперь можно не только в будни

22 ноября 2013, 11:50
В Тюмени открыто 3 новых пункта выдачи универсальных электронных карт. Теперь горожане, которые все еще не получили УЭК из-за неудобного для них расположения и графика работы пунктов выдачи, смогут написать заявление по новым адресам или в выходной день.

Дополнительные пункты приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт:

— Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ул. Луначарского, д. 18, корп. 1.

График работы: пн.-чт.: 8:45—17:00, пт.: 9:00—16:00.

— «Тюменская транспортная система», ул. Котовского, д. 52.

График работы: пн.-вск.: 9:00—18:00.

— Страховая компания «Югория-Мед», ул. Советская, д.65, корп.2.

График работы: пн.-чт.: 9.00–18.00, перерыв: 13.00–14.00; пт.: 9.00–17.00, перерыв: 13.00–14.00.

Как отмечают в пресс-службе Информационно-образовательного центра, плюсом УЭК сейчас является возможность получить вместе с ней новый номер полиса, который избавит владельца от потребности обновлять его бумажный аналог.

Кроме того, студенты и школьники, получив карту в Тюменской транспортной системе, смогут сразу записать на нее транспортное приложение. Пенсионерам и другим льготникам для этого придется обратиться в Центр по предоставлению мер социальной поддержки по адресу: Пышминская, 1. Все остальные могут записать транспортное приложение самостоятельно в терминалах самообслуживания или в пункте выдачи УЭК по адресу ул. Советская, 61.

С полным списком пунктов приема заявлений и выдачи УЭК можно ознакомиться на сайте Центра информационных технологий Тюменской области. Получить консультацию по универсальной электронной карте и электронным услугам в Тюменской области можно по бесплатному номеру информационно-справочной службы 8-800-100-12-90.

#Новости#Универсальная электронная карта (УЭК)#Дарья#Общество
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