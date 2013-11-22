Написать заявление на УЭК теперь можно не только в будни

Дополнительные пункты приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт:
— Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ул. Луначарского, д. 18, корп. 1.
График работы: пн.-чт.: 8:45—17:00, пт.: 9:00—16:00.
— «Тюменская транспортная система», ул. Котовского, д. 52.
График работы: пн.-вск.: 9:00—18:00.
— Страховая компания «Югория-Мед», ул. Советская, д.65, корп.2.
График работы: пн.-чт.: 9.00–18.00, перерыв: 13.00–14.00; пт.: 9.00–17.00, перерыв: 13.00–14.00.
Как отмечают в пресс-службе Информационно-образовательного центра, плюсом УЭК сейчас является возможность получить вместе с ней новый номер полиса, который избавит владельца от потребности обновлять его бумажный аналог.
Кроме того, студенты и школьники, получив карту в Тюменской транспортной системе, смогут сразу записать на нее транспортное приложение. Пенсионерам и другим льготникам для этого придется обратиться в Центр по предоставлению мер социальной поддержки по адресу: Пышминская, 1. Все остальные могут записать транспортное приложение самостоятельно в терминалах самообслуживания или в пункте выдачи УЭК по адресу ул. Советская, 61.
С полным списком пунктов приема заявлений и выдачи УЭК можно ознакомиться на сайте Центра информационных технологий Тюменской области. Получить консультацию по универсальной электронной карте и электронным услугам в Тюменской области можно по бесплатному номеру информационно-справочной службы 8-800-100-12-90.