Многим тюменцам придется сменить полис

С начала года в Тюменской области будут работать только три страховые медицинские организации: «Югория-Мед», «СОГАЗ-МЕД», «Капитал Медицинское страхование». Всем застрахованным в «МСК «САНА» придется с 1 января до 1 марта выбрать одну из них в качестве нового страхователя. (Адреса пунктов выдачи, телефоны и часы работы можно посмотреть на сайте ТФОМС Тюменской области tfoms.ru, там же можно ознакомиться с рейтингом организаций). По данным областного фонда медицинского страхования, выбрать новую компания придется без малого 35 тысячам человек — именно столько, по состоянию на 1 октября, застраховано в компании «САНА».