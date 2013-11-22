Многим тюменцам придется сменить полис

ТФОМС Тюменской области напоминает: с 1 января 2014 года страховая компания ОАО МСК «САНА» не будет работать на территории Тюменской области, поскольку не включена в Реестр страховых медицинских организаций на 2014 год.
С начала года в Тюменской области будут работать только три страховые медицинские организации: «Югория-Мед», «СОГАЗ-МЕД», «Капитал Медицинское страхование». Всем застрахованным в «МСК «САНА» придется с 1 января до 1 марта выбрать одну из них в качестве нового страхователя. (Адреса пунктов выдачи, телефоны и часы работы можно посмотреть на сайте ТФОМС Тюменской области tfoms.ru, там же можно ознакомиться с рейтингом организаций). По данным областного фонда медицинского страхования, выбрать новую компания придется без малого 35 тысячам человек — именно столько, по состоянию на 1 октября, застраховано в компании «САНА».
Тех, кто не сделает выбор самостоятельно, передадут одной из компаний, продолжающих работу в области. «После первого марта сведения о гражданах, не сменивших медицинскую организацию, будут направлены в страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере ОМС на территории Тюменской области. Они письменно проинформируют застрахованных о факте страхования и необходимости получения полиса ОМС», — поясняют в ТФОМС Тюменской области.
Между тем, гражданам гарантировано оказание медицинской помощи, и отказы в в ней тем, кто застрахован в компании «САНА», недопустимы, подчеркивают в ТФОМС.
Невостребованные (изготовленные) полиса ОМС единого образца компании «САНА», будет осуществлять ТФОМС Тюменской области по адресу: Тюмень, улица Советская 65, корпус 2, 5-й этаж, кабинет 509–510, с понедельника по четверг с 9 до 18 в пятницу — с 9 до 17 (обед с 13 до 14).
Дополнительную информацию консультации можно можете получить в ТФОМС Тюменской области по телефонам 8 (3452) 598–363, 8 (3452) 598–337.