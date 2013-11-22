«Курьер из Рая»: премьера в «Синема Парк DeLUXE»

По сюжету курьер из туристической фирмы «Просто рай» попал по горящей путевке на океан, познакомился с девушкой из телевизора, и понял, что только она ему в жизни и нужна. Увидел дорогую машину и получил ее — пожалуйста, бери, катайся. И взял — на меньшее, чем на «Мерс» и телезвезду простые курьеры, как правило не согласны. Мудрость про бесплатный сыр каждое поколение проверяет на собственной шкуре.
И потеряв все разом, он пытается спасти положение, отправляется за тридевять земель, но в итоге приходится спасать его самого. На помощь приходит друг с милицейскими погонами на плечах, который знает, что «Доброе слово и компромат лучше, чем только компромат».Он отлично понимает в людях, но… Не совсем разбирается в себе. А это, порою, опасней, чем бесплатный сыр… И каждое поколение тоже проверяет это на собственной шкуре.
В ролях: Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Нагиев<.br>
Выиграть пригласительный на двоих можно в официальной группе «Вконтакте» суперкинотеатра «Синема Парк DeLUXE»: http://vk.com/tmn_cinemapark
Для лиц, старше 12 лет.
«Синема Парк DeLUXE», ТРЦ «Гудвин», тел. для справок 8-800-7-000-111 cinemapark.ru