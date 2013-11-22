«Курьер из Рая»: премьера в «Синема Парк DeLUXE»

И потеряв все разом, он пытается спасти положение, отправляется за тридевять земель, но в итоге приходится спасать его самого. На помощь приходит друг с милицейскими погонами на плечах, который знает, что «Доброе слово и компромат лучше, чем только компромат».Он отлично понимает в людях, но… Не совсем разбирается в себе. А это, порою, опасней, чем бесплатный сыр… И каждое поколение тоже проверяет это на собственной шкуре.