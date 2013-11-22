nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Курьер из Рая»: премьера в «Синема Парк DeLUXE»

22 ноября 2013, 13:14
Эксклюзивная премьера приключенческой комедии «Курьер из Рая» пройдет 27 ноября в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE». Билеты не продаются, но их можно выбрать.
Сюжет
Тюмень

По сюжету курьер из туристической фирмы «Просто рай» попал по горящей путевке на океан, познакомился с девушкой из телевизора, и понял, что только она ему в жизни и нужна. Увидел дорогую машину и получил ее — пожалуйста, бери, катайся. И взял — на меньшее, чем на «Мерс» и телезвезду простые курьеры, как правило не согласны. Мудрость про бесплатный сыр каждое поколение проверяет на собственной шкуре.

И потеряв все разом, он пытается спасти положение, отправляется за тридевять земель, но в итоге приходится спасать его самого. На помощь приходит друг с милицейскими погонами на плечах, который знает, что «Доброе слово и компромат лучше, чем только компромат».Он отлично понимает в людях, но… Не совсем разбирается в себе. А это, порою, опасней, чем бесплатный сыр… И каждое поколение тоже проверяет это на собственной шкуре.

В ролях: Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Нагиев<.br>

Выиграть пригласительный на двоих можно в официальной группе «Вконтакте» суперкинотеатра «Синема Парк DeLUXE»: http://vk.com/tmn_cinemapark

Для лиц, старше 12 лет.

«Синема Парк DeLUXE», ТРЦ «Гудвин», тел. для справок 8-800-7-000-111 cinemapark.ru

#Новости#Кино#Тюмень#Синема Парк#Премьера#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25