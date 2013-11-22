Куда сходить в Тюмени в выходные: 22 — 24 ноября

Перевоплотиться в одного из героев живого квеста «Тень фараона» — сюжетной ролевой игры — можно будет в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13) 24 ноября в 15 часов. Сюжет игры таков: археологи находят гробницу прежде неизвестного фараона XVI династии. Пока они празднуют открытие, вокруг собираются темные тучи. Одного из местных рабочих находят убитым! Кто стоит за этим убийством и что скрывают гробницы фараонов? Узнай сам в игре «Тень Фараона»! На три часа стань одним из героев живого квеста. Играй, общайся, пробуй новые образы! Стоимость — 300–350 рублей. Регистрация на сайте — http://tyumen.questoria.ru/заявка?2565.