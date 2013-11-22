Куда сходить в Тюмени в выходные: 22 — 24 ноября

Концерты
Народный артист России, поэт и композитор, автор-исполнитель собственных песен Александр Розенбаум 22 ноября в 19.00 выступает в Тюменской филармонии.
23 ноября в 19:00 и 24 ноября в 17:00 в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии состоятся концерты Хайнриха Вальтера — органиста Кафедрального собора города Кольмар (Франция).
Лауреаты международных конкурсов Михаил Почекин (скрипка) и Юрий Фаворин (фортепиано) сыграют в Тюменской филармонии 24 ноября.
Одна из самых популярных команд Санкт-Петербурга, рок-группа MONOЛИЗА выступит в Тюмени в клубе «Байконур» (Ленина, 4) 22 ноября. Команда бессчётное количество раз выступала в Питере и Москве, посетила с концертами многие города России и ближнего зарубежья, была признана «открытием года» по версии журнала «Петербургский музыкант», участвовала в больших фестивалях, снимала клипы.
24 ноября на сцене клуба «Байконур» (Ленина, 4) выступят самые серьезные деятели хип-хопа и абсолютно неумолимые мастера хардкора — культовые питерские «Кирпичи».
Тюменские группы «Пегас», «Центр тяжести», «Мгновение вечности», Kids eaters сыграют в рок-клубе Riddler (Олимпийская, 9) 23 ноября в 19 часов. Стоимость билетов — 200 рублей.
Теплый фирменный звук группы «Хаски» услышат тюменцы на концерте коллектива 23 ноября в 19 часов в клубе Rocketa (Мурманская, 35). Вместе с ними сыграет команда из Екатеринбурга SunDose.
23 ноября в 12 часов в концертном зале Колледжа искусств (Республики, 152) состоится выступление курса, который обучал в Тюмени Центр Валерия Гергиева, знаменитого российского дирижера.
Завораживающие звуки африканского и восточного барабанов, романтические мелодии испанской и классической гитар, чарующую блок-флейту, мелодичность фортепиано от малышей студии, реальный mix от бас-гитары и барабанной установки и сногсшибательное выступление преподавателей «Тюменской музыкальной студии» услышат жители нашего города на концерте 23 ноября в 19 часов в ДНК «Строитель».
Юмор
23 ноября на сцене Тюменской филармонии — Дуэт имени Чехова (Comedy Club). Они — ярко выраженные лидеры украинского Comedy раздела и одни из ведущих дуэтов московского Comedy Club. Дуэт имени Чехова любит шутить на злободневные темы. Их юмор всегда актуальный и немного «черный». Как, например, миниатюра, в которой обычный пенсионер ищет оружие для борьбы за справедливость. Можно с уверенностью говорить, что Дуэт имени Чехова знает, как смешно пошутить над политиками.
Наука
В рамках «Свободного университета» пройдет выступление асторонома, действительного члена Евро-Азиатского астрономического союза Владимира Якименко. Профессор будет читать лекцию в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ (Перекопская, 15а), аудитория 118а. Вход — свободный. На лекции речь пойдёт о современном состоянии астрономии. Вы узнаете, насколько хорошо изучен наш дом — Солнечная система, и зачем нужно лететь на Марс, каковы астрономические условия существования жизни, а также о том, как астрономы используют современные достижения физики при изучении Вселенной.
Спорт
23 ноября на базе спорткомплекса «Локомотив» (ул. Привокзальная, 29) состоится чемпионат Тюмени по армспорту. В 11:30 состоится торжественная церемония открытия и старт соревнований. В 16:30 будут подведены итоги, и состоится награждение призеров и победителей. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с уровнем подготовки не ниже первого спортивного разряда.
Выставки
Выставка-ярмарка ручных работ под названием «Добрые дела» пройдет 23 ноября в ДНК «Строитель» с 10 до 19 часов. Вас ждут мастер-классы по сборке бижутерии, изготовлению японского глиняного цветка, лошадки в технике Тедди, игрушек из фетра; благотворительный аукцион в пользу Матвея Герасименко.
Торговые центры
Более 50 магазинов торгового центра «Континент» (Червишевский тракт, 23) примут участие в большой ночи распродаж 22 ноября с 20 до 24 часов, во время которой тюменцы смогут приобрести товары со скидкой до 70%. Вас ждут конкурсы с зажигательным ведущими, веселыми клоунами и отличными подарками.
В субботу, 23 ноября, в торговом центре фаворит активисты фонда «Потеряшки» будут предлагать тюменцам «усыновить» домашнего питомца.С 12 до 18 часов каждый горожанин сможет пообщаться с волонтерами, расспросить о работе фонда, а также получить льготное направление на стерилизацию и сделать благотворительное пожертвование.
День матери
В торгово-развлекательных центрах «Солнечный» и «Фаворит» 24 ноября с 14 до 16 часов можно будет, обратившись к волонтерам в черно-желтой форме, абсолютно бесплатно позвонить маме, в каком бы городе она не жила, и поздравить ее с Днем матери. Акцию проводят «Билайн» и центр «Грант».
23 ноября в ТРЦ «Па-На-Ма» состоится концерт детского вокального ансамбля «Ультрамарин» в честь Дня матери. Юные дарования исполнят со сцены самые любимые, добрые и теплые песни о маме. Концерт абсолютно бесплатный, начало в 17 часов.
Разное
Перевоплотиться в одного из героев живого квеста «Тень фараона» — сюжетной ролевой игры — можно будет в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13) 24 ноября в 15 часов. Сюжет игры таков: археологи находят гробницу прежде неизвестного фараона XVI династии. Пока они празднуют открытие, вокруг собираются темные тучи. Одного из местных рабочих находят убитым! Кто стоит за этим убийством и что скрывают гробницы фараонов? Узнай сам в игре «Тень Фараона»! На три часа стань одним из героев живого квеста. Играй, общайся, пробуй новые образы! Стоимость — 300–350 рублей. Регистрация на сайте — http://tyumen.questoria.ru/заявка?2565.