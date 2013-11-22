Идея создать воровскую банду пришла после кражи ножей

В июле 2010 года Худяков на своем автомобиле Меrcedes-Benz вместе с Меньковым приехал в магазин «Посуда-Центр». Там Меньков взял со стеллажа набор ножей стоимостью 1 тысяча рублей, спрятал его под одеждой и, пройдя мимо кассы, скрылся со своим сообщником.
Оставшись безнаказанным, Худяков в ноябре 2010 года создал организованную преступную группу для совершения краж из магазинов. В ее состав вошли Кузнецов, Дрянов, Меньков. Летом 2011 года к группировке примкнул и Пестряев.
«В распоряжении криминальной группы был сенсоросъемный магнит, который позволял снимать с товара датчики защиты и беспрепятственно проходить в магазине через противокражные электронные ворота», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Злоумышленники действовали по такой схеме. Они на автомобиле Меrcedes под управлением Худякова или ВАЗ-2107 под управлением Пестряева приезжали в заранее выбранный магазин. Там Худяков, Дрянов или Пестряев отвлекали внимание продавцов-консультантов, а Меньков — отсоединял датчики с товара. После этого участники группы прятали товар под одеждой, свободно проходили через противокражные ворота и скрывались с места происшествия.
В период с ноября 2010 по апрель 2012 года участники ОПГ, действуя в разном составе, совершили 12 краж из магазинов на общую сумму более 371 тысяч рублей. По данным следствия, из магазинов было похищено 17 футболок, 14 мужских курток, 13 брюк, 11 джемперов, 3 пуховика, 2 шортов, 2 жилета, 2 спортивных костюма, 2 коробки с игровыми дисками, 1 мужской костюм, 1 комплект постельного белья, а также 46 разных фигурок и статуэток, в числе которых две статуэтки «Фемида-богиня правосудия», 11 часов, 2 вазы, 1 подсвечник, 1 макет корабля.
Краденое имущество сбывалось. Деятельность злоумышленников была пресечена весной 2013 года правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 17 апреля был задержан Дрянов и Меньков, 18 апреля — Кузнецов и Пестряев, а 22 мая — Худяков. Все, кроме Пестряева, арестованы. Пестряев находится под подпиской о невыезде.
Оперативники отыскали и вернули потерпевшим более 30 наименований похищенного товара.
В ходе следствия Пестряев и Меньков заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы в отношении их были выделены в отдельные производства.
Прокуратура города утвердила обвинительные заключения и направила материалы дел в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.