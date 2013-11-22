Идея создать воровскую банду пришла после кражи ножей

В период с ноября 2010 по апрель 2012 года участники ОПГ, действуя в разном составе, совершили 12 краж из магазинов на общую сумму более 371 тысяч рублей. По данным следствия, из магазинов было похищено 17 футболок, 14 мужских курток, 13 брюк, 11 джемперов, 3 пуховика, 2 шортов, 2 жилета, 2 спортивных костюма, 2 коробки с игровыми дисками, 1 мужской костюм, 1 комплект постельного белья, а также 46 разных фигурок и статуэток, в числе которых две статуэтки «Фемида-богиня правосудия», 11 часов, 2 вазы, 1 подсвечник, 1 макет корабля.