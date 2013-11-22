Гиревой спорт: мировой рекорд Бенидзе и четыре золота тюменок

На этом спортивном празднике присутствовал и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В своем приветствии он обратился к участникам соревнований и их болельщикам: «Я желаю всем спортсменам удачных выступлений, а всем зрителям хороших, добрых эмоций».
Первый день соревнований безапелляционно можно назвать бенефисом гиревиков сборной России. Триумфальным стало выступление Джонни Бенидзе из Санкт-Петербурга, который установил новый мировой рекорд, подняв с груди на прямую руку две гири по 32 килограмма 137 раз.
Среди девушек-любительниц равных не было спортсменкам из Тюменской области. Во всех весовых категориях наши землячки «наподымали» золотые медали в рывке: Елена Ракова в весовой категории до 52 кг, Светлана Колчина — до 63 кг, Светлана Карнаухова — до 68 кг и Динара Халимова — свыше 68 кг.
Антон Сакерин