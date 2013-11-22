Гиревой спорт: мировой рекорд Бенидзе и четыре золота тюменок

Среди девушек-любительниц равных не было спортсменкам из Тюменской области. Во всех весовых категориях наши землячки «наподымали» золотые медали в рывке: Елена Ракова в весовой категории до 52 кг, Светлана Колчина — до 63 кг, Светлана Карнаухова — до 68 кг и Динара Халимова — свыше 68 кг.