Два месяца за рулем — ДТП с пятью пострадавшими

Спустя полчаса на улице Мельникайте, 103, столкнулись Nissan и Peugeot. Предварительно, водитель «Ниссана» нарушил правила перестроения на проезжей части, его стаж всего два месяца. В аварии пострадали пять человек: 19-летний водитель Peugeot, три пассажирки 19-ти и 25-ти лет и 26-летний пассажир. У всех травмы головы и ушибы, у одной из девушек перелом бедра.