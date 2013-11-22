Два месяца за рулем — ДТП с пятью пострадавшими

Ночью в Тюмени происходит не меньше дорожных аварий, чем днем, сообщают в пресс-службе областной ГИБДД. В час ночи на улице Самарцева, 19 автомобиль Kia въехал в мачту уличного освещения. 20-летний водитель и 37-летний пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения, они оба получили ушибы грудной клетки.
Спустя полчаса на улице Мельникайте, 103, столкнулись Nissan и Peugeot. Предварительно, водитель «Ниссана» нарушил правила перестроения на проезжей части, его стаж всего два месяца. В аварии пострадали пять человек: 19-летний водитель Peugeot, три пассажирки 19-ти и 25-ти лет и 26-летний пассажир. У всех травмы головы и ушибы, у одной из девушек перелом бедра.
На улице Клары Цеткин, 27 столкнулись ВАЗ-2112 и Daewoo из-за нарушения правил обгона водителем «Лады». 39-летний водитель «Лады» получил черепно-мозговую травму, 20-летняя пассажирка второго автомобиля — растяжение связок на ноге.
Тяжелые повреждения получили люди, пострадавшие в ДТП на перекрестке улиц Пермякова и Прокопия Артамонова. Причина столкновения «Лады» и Audi — нарушение правил перестроения. 30-летний водитель «Лады» получил перелом ребер и травму внутренних органов, у 21-летнего пассажира перелом костей таза, ноги и рваная рана на лице.
Автомобиль Opel Astra съехал в кювет и опрокинулся на 310 километре трассы Тюмень — Омск. 46-летний водитель иномарки получил ушиб головного мозга тяжелой степени, он находится в коме. Причина ДТП выясняется сотрудниками ГИБДД.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области