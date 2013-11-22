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«Дом.ru» открывает новый Центр Продаж

22 ноября 2013, 13:35
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru» в рамках развития сети обслуживания своих абонентов открывает в Тюмени четвертый Центр Продаж.

В день открытия посетителей ждет насыщенная развлекательная программа, веселая и интересные призы.

В новом центре все желающие смогут получить консультацию специалистов компании, оставить заявку на подключение или оплатить услуги без комиссии, получить информацию о текущих тарифах и акциях. Помимо этого здесь имеется просторная демо-зона для тестирования инновационных сервисов и услуг связи.

Каждый желающий может протестировать HD-телевидение «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» и лично убедиться в высоком качестве картинки, на четырех телевизионных экранах демонстрируются HD-каналы, поставляемые «Дом.ru», транслируются популярные передачи и фильмы. Абоненты смогут оценить возможности ТВ-портала «Дом.ru» и удобство использования бесплатных интернет-приложений с экрана телевизора, доступ к 60-тысячной видеотеке и 15 тысяч единиц музыкального видео, социальным сетям («ВКонтакте», Instagram), сервису 2Гис, информационным ресурсам (новостям, прогнозу погоды, курсу валют). Благодаря презентационным ресурсам потенциальные абоненты смогут принять более взвешенное решение и подобрать оптимальные пакеты услуг «Дом.ru».

Торжественная церемония открытия состоится 23 ноября в 15.00 по адресу: улица Широтная, 80 (ТЦ «Широтный»).

#Новости#Телевидение#Дом.ru#Интернет#Женя#Общество
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