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Автобус № 141 возвращается к прежней схеме движения

22 ноября 2013, 09:46
В связи с окончанием ремонтных работ на площади перед зданием аэровокзала Рощино, маршрут № 141 «Сквер им. Немцова — с. Луговое» со 2 декабря возвращается к привычной схеме движения.
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Тюмень

Автобусы этого маршрута будут следовать от аэропорта в сторону села Луговое и обратно без заезда в поселок Новорощино, сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса».

Кроме того, с введением одностороннего движения перед зданием аэровокзала внесены изменения в схемы движения маршрутов № 10, 35 и 87. Скорректированные схемы учитывают соблюдение правил дорожного движения и не влияют на расписания маршрутов и расположение остановок.

Подробная информация для пассажиров доступна по бесплатному номеру телефона горячей линии МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.

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