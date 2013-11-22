Автобус № 141 возвращается к прежней схеме движения

Кроме того, с введением одностороннего движения перед зданием аэровокзала внесены изменения в схемы движения маршрутов № 10, 35 и 87. Скорректированные схемы учитывают соблюдение правил дорожного движения и не влияют на расписания маршрутов и расположение остановок.