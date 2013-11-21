Выборы ректора в ТюмГАСУ: в финал вышли двое

«Из общения с преподавателями ТюмГАСУ можно понять, что присутствует общее непонимание сложившейся ситуации и то, по каким признакам кандидатуру Пронозина Я.А., известного в городе и области инженера, ученого, реставратора, эффективного управленца могли не согласовать в Минобрнауки. Тем более что на прошлых выборах, пять лет назад, его кандидатура была согласована аттестационной комиссией», — рассказал NashGorod.ru бывший студент академии Андрей. «Необходимо обеспечить равный доступ на выборы всех кандидатов, а уже сильный и по-настоящему достойный кандидат должен доказать на голосовании свое право на ректорство», — сетует молодой человек.