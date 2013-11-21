Выборы ректора в ТюмГАСУ: в финал вышли двое

В Тюменском государственном архитектурно-строительном университете грядут выборы ректора. Конференция работников, в повестке которой это важное решение, назначена на следующий понедельник, 25 ноября. Пока же двое кандидатов представляют свои программы, а часть преподавателей вуза недоумевает: почему до финального этапа выборов не дошел еще один претендент.
Виктор Чикишев, много лет занимавший пост ректора строительной академии (теперь — университета), покидает его. Буквально через несколько дней работники ТюмГАСУ выберут нового руководителя. Кандидатуры две: проректор по учебной работе, кандидат технических наук, доцент Александр Набоков и проректор по научной и инновационной работе, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Воронцов.
Вячеслав Воронцов в своей программепредлагает, воплощая лозунг «Образование через всю жизнь», развивать институты дополнительного образования, применять при подготовке специалистов электронное обучение, в том числе дистанционную форму, интерактивные способы общения со студентами.
Александр Набоков, в свою очередь, намеревается формировать в вузе среду для генерации новых научных идей, открывать новые специальности в аспирантуре и докторантуре. Выделяет он в своей программе и социальный блок, в котором, в частности, отмечает необходимость обеспечить сотрудников вуза жильем.
Между тем, на выборах в понедельник мог бы быть представлен еще один кандидат — заведующий кафедрой строительного производства, оснований и фундаментов, кандидат технических наук, доцент Яков Пронозин. Он был в числе утвержденных ученым советом кандидатов на должность ректора. Однако в Минобрнауки его кандидатуру не утвердили.
«Из общения с преподавателями ТюмГАСУ можно понять, что присутствует общее непонимание сложившейся ситуации и то, по каким признакам кандидатуру Пронозина Я.А., известного в городе и области инженера, ученого, реставратора, эффективного управленца могли не согласовать в Минобрнауки. Тем более что на прошлых выборах, пять лет назад, его кандидатура была согласована аттестационной комиссией», — рассказал NashGorod.ru бывший студент академии Андрей. «Необходимо обеспечить равный доступ на выборы всех кандидатов, а уже сильный и по-настоящему достойный кандидат должен доказать на голосовании свое право на ректорство», — сетует молодой человек.
В пресс-службе вуза информацию о том, что кандидатура Пронозина не была одобрена министерством, подтвердили. По словам специалиста по связям с общественностью ТюмГАСУ, вузу действительно не пояснили причины такого решения.
Между тем, напомним, ТюмГАСУ — не единственный вуз, в котором в этом году меняется руководство. Весной нового ректора выбрали в ТюмГУ, а в прошлом месяце — в ТюмГМА. Причем в ТюмГУ выборы пришлось начинать повторно из-за того, что Минобрнауки не одобрило одного из двух кандидатов.