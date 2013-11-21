Вода в город с Метелева подается в нормальном режиме

Сегодня утром горожан информировали: экономьте воду — решетки Метелевской станции забило льдом. Сейчас ситуация стабилизировалась. В максимально короткие сроки бригады водоканала восстановили режим подачи воды.
«Шуга — это природное явление, когда при понижении температуры в речной воде образуются кристаллики льда, которые попадая на решётки трубопроводов, обеспечивающих подачу воды из реки на сооружения, осложняют процесс забора воды. Стоит отметить, что такая проблема свойственна всем водоочистным сооружениям, использующим поверхностные источники воды», — рассказал руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканала» Иван Камельских.
Специалисты тюменского водоканала такой природный сюрприз встретили во всеоружии. Резервуары Метелевской водоочистной станции были заполнены до максимального уровня.
«Как только поступило сообщение о шуге, мы максимально увеличили подачу воды с Велижанской водоочистной станции, которая берет воду из подземных источников, созданный резерв на Метелевской водоочистной станции нам позволил обеспечить максимальную подачу воды в город в сложившейся ситуации, — поясняет руководитель центральной диспетчерской службы „Тюмень Водоканал“ Евгений Незамаев, — главная задача была максимально удержать режим подачи воды в город, не допустив при этом осушения резервуаров Метелевской водоочистной станции».
Параллельно начались работы с привлечением водолазов, по очистке решеток трубопроводов. В общей сложности процесс очистки занял около двух часов.
В настоящий момент Метелевская водоочистная станция выводится в нормальный режим работы. В ближайшее время давление в городской водопроводной сети будет полностью нормализовано. На Туре организовано дежурство, в случае повторения ситуации, водолазы вновь оперативно проведут очистку решеток трубопроводов.