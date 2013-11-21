Вода в город с Метелева подается в нормальном режиме

«Как только поступило сообщение о шуге, мы максимально увеличили подачу воды с Велижанской водоочистной станции, которая берет воду из подземных источников, созданный резерв на Метелевской водоочистной станции нам позволил обеспечить максимальную подачу воды в город в сложившейся ситуации, — поясняет руководитель центральной диспетчерской службы „Тюмень Водоканал“ Евгений Незамаев, — главная задача была максимально удержать режим подачи воды в город, не допустив при этом осушения резервуаров Метелевской водоочистной станции».