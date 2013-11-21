Тюменцы предпочитают кофейни ресторанам

Демократичные цены бизнес-ланчей и другие предложения, по оценке специалистов, эффективно привлекают тюменцев. В 2012 году оборот общественного питания увеличился на 4,4% и составил 12 979,8 миллионов рублей (оборот в первом полугодии 2013 года — 6400 миллионов). На питание вне дома в 2012 году тюменцы, в среднем, тратили 20,9 тысяч.