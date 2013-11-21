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Тюменцы предпочитают кофейни ресторанам

21 ноября 2013, 12:20
О том, сколько в Тюмени предприятий общественного питания, куда предпочитают ходить тюменцы и сколько готовы тратить на еду, рассказали накануне на заседании думской комиссии по социальной политике.

О том, сколько в Тюмени предприятий общественного питания, куда предпочитают ходить тюменцы и сколько готовы тратить на еду, рассказали накануне на заседании думской комиссии по социальной политике.

К середине года структура предприятий общепита была следующей: 99 ресторанов (на 9079 п/м); 269 кафе и кофеен (на 16624 п/м); 82 бара (на 2844 п/м); 104 закусочные (на 3863 п/м); 247 столовых открытого и закрытого типов (на 23766 п/м) а также 208 буфетов, раздаточных и магазинов-кулинарий (на 2788 п/м).

В итоге на тысячу жителей приходится почти 53 посадочных места, а это более чем на 30% больше утвержденного в области норматива, отмечают в департаменте потребительского рынка. Правда, рестораны, кафе и столовые концентрируются в деловых кварталах города, а в жилых микрорайонах распределены неравномерно.

Демократичные цены бизнес-ланчей и другие предложения, по оценке специалистов, эффективно привлекают тюменцев. В 2012 году оборот общественного питания увеличился на 4,4% и составил 12 979,8 миллионов рублей (оборот в первом полугодии 2013 года — 6400 миллионов). На питание вне дома в 2012 году тюменцы, в среднем, тратили 20,9 тысяч.

Самый популярный формат предприятий общепита в Тюмени, показывает статистика, — кафе и кофейни, их в городе более 250. Это объясняется оттоком посетителей из ресторанов в более дешевые заведения, а также большим количеством кафе в развлекательных комплексах города.

Увеличивается в городе число магазинов-кулинарий: в них превращаются магазины, чтобы избежать запрета на розничную торговлю алкоголем.

Впрочем, не так уж мало и закрывшихся заведений. В 2012 году и 1 полугодии 2013 года перестало работать 75 предприятий, по большей части, — отдельные мелкие закусочные.

#Новости#Общественное питание#Дарья#Общество
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