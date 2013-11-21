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Тюменских студентов накормили «подвешенным» обедом

21 ноября 2013, 10:12
Четыре студента Тюменской государственной академии мировой экономики вчера пообедали бесплатно. Вуз стал первым из учебных заведений, в которых в преддверии фестиваля социальной рекламы «Муза» прошла акция «Подвешенный обед».

В ходе акции посетители столовой академии, покупая обед себе, могли заплатить и за второй — он отмечался на специальной доске как «подвешенный», то есть имеющийся в наличии для того, кому это необходимо. Как рассказывают организаторы, Молодежный информационно-аналитический центр, во время акции в столовой пообедали три десятка студентов четыре из них получили обеды бесплатно. Идея понравилась ребятам, и, возможно, станет доброй традицией в академии. Аналогичные акции проведут в Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, а также в Тюменской государственной архитектурно-строительной академии.

«Подвешенные обеды», признаются организаторы акции, — способ привлечь внимание молодежи к социальным проблемам. «Мы придумываем различные социальные проекты и показываем студентам те, что уже известны во всем мире. Акция „подвешенный обед“ очень популярна в Европе, и мы надеемся, что она найдет свое отражение в Тюмени. Но самое главное, чтобы сегодняшняя акция натолкнула студентов на идеи, которые они смогут реализовать в своих проектах и принять участие в нашем фестивале», — говорит руководитель центра по связям с общественностью МИАЦ, организатор фестиваля «Муза» Мария Бабина.

Прием заявок на участие в проекте «Цех», который пройдёт в рамках фестиваля и представит собой серию мастер-классов по социальной рекламе от представителей крупнейших креативных агентств России, уже открыт, отмечают в МИАЦ. Заявки от авторов социальной рекламы будут принимать до 5 декабря на сайте «Мой портал».

Подведение итогов фестиваля состоится 12–14 декабря, в дни фестиваля. Победители получат iPhone и возможность пройти стажировку в ведущих рекламных агентствах страны.

#Новости#МИАЦ#Социальные проекты#Дарья#Общество
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