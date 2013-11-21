Тюменских студентов накормили «подвешенным» обедом

В ходе акции посетители столовой академии, покупая обед себе, могли заплатить и за второй — он отмечался на специальной доске как «подвешенный», то есть имеющийся в наличии для того, кому это необходимо. Как рассказывают организаторы, Молодежный информационно-аналитический центр, во время акции в столовой пообедали три десятка студентов четыре из них получили обеды бесплатно. Идея понравилась ребятам, и, возможно, станет доброй традицией в академии. Аналогичные акции проведут в Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, а также в Тюменской государственной архитектурно-строительной академии.