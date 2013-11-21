«Серая шейка»: домашняя утка останется зимовать на пруду?

Пруд Утиный расположен практически в центре Тюмени, и летом является одним из любимых горожанами мест отдыха. Водоем оправдывает свое название: летом на пруду действительно живут утки — растят птенцов, чтобы осенью улететь с ними в теплые края. Тюменцы подкармливают птиц, поэтому когда среди серых уток появилась белая, более крупная, это не осталось незамеченным.
Жители окрестных домов предполагают, что «белянку» подарили кому-то на свадьбу, а молодожены, не зная, что делать с таким презентом, выпустили птицу на воду. На Утином она живет с лета, но осенью не улетела, как ее дикие сородичи. Сейчас белая утка плавает в полынье посреди покрытого льдом озера. Компанию ей составляют две дикие птицы — то ли такая утиная солидарность, то ли они просто ждут более сурового мороза.
Операции по спасению уток предпринимают местные школьники — они выбегают на тонкий лед и пытаются добраться до птиц. Обеспокоенные взрослые сегодня, 21 ноября, обратились в Тюменскую областную станцию экстренного реагирования.
По вызову приехала группа спасателей. Сотрудники ТОСЭР попытались эвакуировать уток с помощью своего оборудования, но не вышло: птицы, в том числе и белая, не дали себя поймать.
«Была проведена работа по спасению уток. Два спасателя — один на лодке, другой в водолазном костюме — пытались подойти к полынье, где сидели утки. Птицы вышли из полыньи, а потом взлетели и дали круг вокруг озера. Поймать их не получилось. Уткам ничего не угрожает, так как они могут улететь. Спасатели сделали все, что могли, дальнейшие работы по эвакуации птиц не представляются целесообразными», — говорит сотрудник ТОСЭР.
Отметим, что ранее предполагалось, что белая утка, скорее всего, домашняя просто не может летать из-за подрезанных крыльев. Возможно, ей действительно не удается преодолевать большие расстояния, и полет вокруг озера — предел ее возможностей. Или выращенная в неволе птица просто не понимает, что зимовать нужно там, где тепло. В любом случае, работы по спасению утки нельзя продолжать, пока лед окончательно не окрепнет. И, конечно же, тюменцам не стоит пытаться эвакуировать птицу самостоятельно.
Фото Александра Зубарева, пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области