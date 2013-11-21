«Серая шейка»: домашняя утка останется зимовать на пруду?

Отметим, что ранее предполагалось, что белая утка, скорее всего, домашняя просто не может летать из-за подрезанных крыльев. Возможно, ей действительно не удается преодолевать большие расстояния, и полет вокруг озера — предел ее возможностей. Или выращенная в неволе птица просто не понимает, что зимовать нужно там, где тепло. В любом случае, работы по спасению утки нельзя продолжать, пока лед окончательно не окрепнет. И, конечно же, тюменцам не стоит пытаться эвакуировать птицу самостоятельно.