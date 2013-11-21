Родные и полиция ищут сбежавшего подростка

В Тюменской области ищут 17-летнего Александра Кузнецова из поселка Боровский. Подросток ушел из дома на остановку, чтобы ехать в Тюмень, 11 ноября (по другим данным — 13 ноября), и с тех пор от него не было никакой информации.
Сообщения о безвестном исчезновении подростка появились в социальных сетях. Отвечая на комментарии пользователей под записью о пропаже Саши на своей странице, сестра мальчика отметила, что его телефон отключен с 14 ноября, а также предположила, что брат путешествует автостопом. Судя по всему, подросток вращался в неформальной среде.
После того, как в полицию было подано заявление, к поискам Александра Кузнецова присоединились сотрудники МО МВД России «Тюменский». В пресс-службе ведомства корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что подросток и ранее уходил из дома, но его местонахождение удавалось быстро установить. На этот раз, похоже, Саша успел уехать далеко: сотрудники полиции установили, что 16 ноября он купил билет на поезд «Новокузнецк — Абакан». У представителей правоохранительных органов есть версия, что парень поехал к молодому человеку из Абакана, с которым познакомился на рок-фестивале «Катись, квадрат». В настоящее время ориентировки с приметами Александра Кузнецова переданы, в том числе, и в Республику Хакасия.
Приметы Александра: на вид 16–17 лет, худощавого телосложения, русые волосы, светло-карие глаза. Был одет в куртку темно-коричневого цвета, светлую толстовку, белый шарф-платок, черные штаны и ботинки типа берцев темного цвета.
Родственники беспокоятся за Александра и просят всех, кто что-либо знает о его местонахождении, сообщить по телефонам 30-13-67, 31-11-53 или 02.