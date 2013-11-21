Родные и полиция ищут сбежавшего подростка

После того, как в полицию было подано заявление, к поискам Александра Кузнецова присоединились сотрудники МО МВД России «Тюменский». В пресс-службе ведомства корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что подросток и ранее уходил из дома, но его местонахождение удавалось быстро установить. На этот раз, похоже, Саша успел уехать далеко: сотрудники полиции установили, что 16 ноября он купил билет на поезд «Новокузнецк — Абакан». У представителей правоохранительных органов есть версия, что парень поехал к молодому человеку из Абакана, с которым познакомился на рок-фестивале «Катись, квадрат». В настоящее время ориентировки с приметами Александра Кузнецова переданы, в том числе, и в Республику Хакасия.