Праздник в офисе будет ярким с мастерской «Твой день»

Считаете, что отмечать новогодний корпоратив в офисе — скучно? А вот и нет! Главное, создать нужное настроение. Ретро или пиратская вечеринка, корпоратив в стиле зомби-апокалипсиса — мастерская праздника «Твой день» поможет преобразить привычную рабочую обстановку, воплотив любые идеи, даже самые смелые.
В мастерской праздника «Твой день» можно заказать гирлянды и флажки, веселые таблички и резные снежинки. Кроме того, можно добавить интересных деталей в украшение праздничного стола: тематические наклейки на бутылки и ярлычки на бокалы, красивые топперы для праздничных блюд и мини-гирлянды для выпечки.
А в качестве приятных сувениров сотрудникам и гостям можно подарить шоколад в обертке с логотипом компании и пожеланиями или оформленный в тематике вечеринки.
Чтобы коллеги не заскучали, организуйте фотозону с разнообразными усами, очками, головными уборами и прочими аксессуарами. Фотографии наверняка будут смешными, а вечер пройдет удачно!
Цены вполне праздничные. К примеру, стоимость текстовой гирлянды — около 200 рублей, одной снежинки — 35 рублей. Комплект наклеек на бутылки обойдется в 200 рублей, топпер для украшения стола — в 25 рублей, а мини-гирлянда для выпечки — в 100. Шоколад в стилизованной упаковке стоит 70 рублей за штучку, а магнит на виниле — 30 рублей. Настоящий хит вечеринок — набор для фотобудки из 15 предметов — 500 рублей.