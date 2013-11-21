Праздник в офисе будет ярким с мастерской «Твой день»

Цены вполне праздничные. К примеру, стоимость текстовой гирлянды — около 200 рублей, одной снежинки — 35 рублей. Комплект наклеек на бутылки обойдется в 200 рублей, топпер для украшения стола — в 25 рублей, а мини-гирлянда для выпечки — в 100. Шоколад в стилизованной упаковке стоит 70 рублей за штучку, а магнит на виниле — 30 рублей. Настоящий хит вечеринок — набор для фотобудки из 15 предметов — 500 рублей.