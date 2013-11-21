Полиция просит откликнуться жертв серийного грабителя

«Как выяснили оперативники, накануне задержания он совершил очередное преступление. Откликнувшись на просьбу знакомого решить его конфликт, злоумышленник приехал к нему домой, где жестоко избил гостя из другого региона, забрав у него деньги в сумме 350 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.