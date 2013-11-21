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Полиция просит откликнуться жертв серийного грабителя

21 ноября 2013, 13:38
В Тюмени задержали мужчину, который провоцировал посетителей ночных развлекательных заведений на конфликт, избивал их и забирал деньги.
Сюжет
Тюмень

Подобные нападения совершались в нашем городе на протяжении года. В начале ноября сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области установили личность грабителя. Им оказался 30-летний тюменец, ранее судимый за преступления имущественного характера.

«Как выяснили оперативники, накануне задержания он совершил очередное преступление. Откликнувшись на просьбу знакомого решить его конфликт, злоумышленник приехал к нему домой, где жестоко избил гостя из другого региона, забрав у него деньги в сумме 350 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По факту совершенных мужчиной преступлений возбуждены уголовные дела.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Граждан, пострадавших от его действий, просят обратиться в полицию по телефонам (3452) 74-88-00, 31-35-75, 89292000985.

#Новости#Грабеж#Тюмень#Таня#Происшествия
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