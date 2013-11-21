Переход на Чаплина за пару месяцев превратили в свинарник

Надземный пешеходный переход на улице Чаплина, в районе строящейся развязки у «Южного», открыли не так давно. Но всего за пару месяцев он превратился в настоящий свинарник. Бутылки из-под пива, надписи на стенах, фекалии и использованные шприцы — это далеко не полный перечень того, что горожане оставили после себя в переходе.
«Шла к новому надземному пешеходному переходу у „Южного“ с воодушевлением, а оказалось, что там невозможно пройти — настолько он загажен! Причем там не только грязь, но и кто-то в туалет сходил. Тут, конечно, палка о двух концах: есть вопросы и к людям, которые это делают, и к тем, кто следит за порядком. Больше я этим переходом не буду пользоваться — лучше перебегать дорогу, чем опять в этот ужас идти», — пожаловалась редакции Nashgorod.ru тюменка Татьяна Олина.
«Это настоящий туалет. Там грязно и висят оголенные провода. А еще самая большая проблема в том, что там нет света. Темнеет теперь рано, и люди перебегают дорогу как зайцы, а не ходят по этому переходу. Мы не можем им пользоваться, он не функционирует, я считаю, что он просто не нужен. Там даже нельзя пройти с коляской», — рассказала вчера одна женщина во время проведения общественной приемной главе областной ГИБДД Геннадию Лоточкину.
Геннадий Дмитриевич отметил, что Госавтоинспекция уже выносила предписание по поводу освещенности, и вопрос, видимо, придется поднимать вновь. Однако пока это не так-то просто.
Напомним, что Управление автомобильных дорог недавно объявило новый аукцион на строительство данной развязки. Так как переход является частью строительного объекта, на сегодняшний день он еще не сдан и до окончания аукциона остается ничьим. После подведения итогов конкурса содержать и обслуживать его будет подрядчик. Затем, когда строительство развязки завершится, и объект будет сдан, переходы в районе эстакады, в том числе и тот, что на Чаплина, передадут на баланс городу.
В пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области пояснили, что по просьбам жителей возле надземного перехода был сделан временный наземный переход, обычная «зебра». Но горожане отмечают, что водители не торопятся пропускать там пешеходов, наверное, считают, что все пользуются надземным или попросту не замечают знаков.
Добавим, что закончить строительство развязки обещают во втором квартале 2015 года, осталось подождать чуть больше года. Но жители Шестого и Южного микрорайонов категорически отказываются терпеть временные неудобства. За пару месяцев вандалы «навели порядок» в недостроенном еще переходе, ранее — в течение месяца 7 раз (!) сломали кнопку у светофора, который был поставлен по просьбам жителей. В результате «Тюменьгортранс» перевел объект на автоматический режим работы.
Наверное, во всей этой ситуации горожанам стоит напомнить одно простое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Фото Александра Саськова