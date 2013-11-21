Переход на Чаплина за пару месяцев превратили в свинарник

«Шла к новому надземному пешеходному переходу у „Южного“ с воодушевлением, а оказалось, что там невозможно пройти — настолько он загажен! Причем там не только грязь, но и кто-то в туалет сходил. Тут, конечно, палка о двух концах: есть вопросы и к людям, которые это делают, и к тем, кто следит за порядком. Больше я этим переходом не буду пользоваться — лучше перебегать дорогу, чем опять в этот ужас идти», — пожаловалась редакции Nashgorod.ru тюменка Татьяна Олина.