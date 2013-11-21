Одна из самых популярных групп Питера выступит в Тюмени

За пять лет MONOЛИЗА прошла большой путь: бессчётное количество раз выступала в Питере и Москве, посетила с концертами многие города России и ближнего зарубежья, была признана «открытием года» по версии журнала «Петербургский музыкант», участвовала в больших фестивалях, снимала клипы, сотрудничала с кино. Концептуальная основа творчества группы MONOЛИЗА — тексты и музыка Елизаветы Костягиной, соединяющие в себе чувственную эстетику, озорство повествования, жизненную философию и драйв.