Одна из самых популярных групп Питера выступит в Тюмени

Позади у группы MONOЛИЗА фестивали «Нашествие 2013», «Воздух. Перезагрузка» и работа в студии. Впереди — крутой поворот, долгожданные премьеры песен и осенний гастрольный тур!
Петербургская группа MONOЛИЗА основана в 2007 году. В 2009 году на свет появился альбом «Stereoвыходка», который был тепло принят прессой и принёс группе много поклонников.
За пять лет MONOЛИЗА прошла большой путь: бессчётное количество раз выступала в Питере и Москве, посетила с концертами многие города России и ближнего зарубежья, была признана «открытием года» по версии журнала «Петербургский музыкант», участвовала в больших фестивалях, снимала клипы, сотрудничала с кино. Концептуальная основа творчества группы MONOЛИЗА — тексты и музыка Елизаветы Костягиной, соединяющие в себе чувственную эстетику, озорство повествования, жизненную философию и драйв.
Осенью 2011 года группа представила публике второй номерной альбом — «Навсегда». В записи альбома приняла участие Светлана Сурганова. Вместе с вокалисткой MONOЛИЗЫ Елизаветой Костягиной она исполнила балладу «Осенью». Это не первый опыт сотрудничества Сургановой и Костягиной: в репертуар «Сургановой и Оркестра» входят две песни, написанные ими совместно.
Весной 2012 года в результате активной ротации на «Нашем радио» визитной карточкой группы стала полюбившаяся многим радиослушателям композиция «Моя весна». Выступление на культовом оупен-эйре «Нашествие» этим летом привлекло к творчеству группы еще больше поклонников.
Летом того же года было положено начало социальному проекту по борьбе с ВИЧ, в рамках которого группа записала дуэт «Линии» с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным. В съемках клипа также принял участие фронтмен группы «Пилот» Илья Чёрт. Песня быстро добралась до 1 места и 5 недель возглавляла хит-парад Нашего радио «Чартова Дюжина».
Второй видеопремьерой этого года стал клип на дуэт со Светланой Сургановой — «Осенью». Презентация клипа состоялась в день рождения Светланы на официальных сайтах участников дуэта. 17 ноября MONOЛИЗА выступила на праздничном концерте «Сургановой и Оркестра», впервые исполнив песню совместно.
23 ноября группа была представлена в 5 номинациях VI ежегодной Национальной Музыкальной Премии за достижения в области рок-н-ролла «Чартова Дюжина».
Стоимость билетов в день концерта — от 300 рублей.