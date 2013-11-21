Новый мировой рекорд от гиревика Валентина Сутягина

Толчок — это упражнение, в котором гиревик с груди одновременно выталкивает две гири вверх. За 10 минут нужно как можно больше раз поднять эти гири на прямую руку. Валентин 115 раз вытолкнул вверх две гири общей массой 64 кг. До этого абсолютным максимумом было 104 повторения этого упражнения.