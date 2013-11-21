Ночь распродаж в «Континенте». Скидки до 70%!

По словам организаторов, некоторые участники ночи планируют «срезать» цены сразу на весь ассортимент товаров, другие же — на его часть. «Это отличный шанс для тюменцев не просто приобрести необходимые товары, а купить их с большой выгодой и с хорошим настроением», — поясняет руководитель отдела маркетинга ООО «Инвестиции» Геннадий Сауков.
Одними из самых крупных участников распродажи станут известные всем гипермаркеты «ГРОСС», «Монетка», «Ларес», «Эльдорадо».
Незабываемым этот вечер сделают не только выгодные покупки, но и конкурсы с зажигательным ведущими, веселыми клоунами и отличными подарками, которые предоставили магазины: «Айсберг», «Андрей», «Винтаж», «Вышивка и рукоделие», «Грация», «ГРОСС», «Джинсы и молодежная одежда», «Еврооптика», «Женская одежда», «Женская одежда из турции», «Женская одежда. Текстиль», «Ларес», «Лорена», «Монетка», «Много мебели», «Оптима», «Парфюмерия и косметика», «Радуга», «Салон штор», «Сезон», «Серебро России», «Сумки», Arle&Co, Bambino, FREE STYLE, Marilyn Monroe, Mirabella, MIX, Zenden.
Кроме того, участники смогут нарисовать отличные рисунки хной и сделать свои фотографии.
Торговый центр «Континент», ул. Червишевский тракт, 23. Тел.: 622–133, 313–051.