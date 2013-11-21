Ночь распродаж в «Континенте». Скидки до 70%!

По словам организаторов, некоторые участники ночи планируют «срезать» цены сразу на весь ассортимент товаров, другие же — на его часть. «Это отличный шанс для тюменцев не просто приобрести необходимые товары, а купить их с большой выгодой и с хорошим настроением», — поясняет руководитель отдела маркетинга ООО «Инвестиции» Геннадий Сауков.