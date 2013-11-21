Елена Уляшева: Цена проезда в автобусе должна быть 27 рублей

«Провоз граждан в Тюмени на сегодняшний день составляет 16 рублей, а для того, чтобы предприятие было не убыточное, нужно 27 рублей. Наши акционерные общества работают в минус, потому что мы не поднимаем проездной тариф, потому что это будет иметь антисоциальную политику», — отметила она.