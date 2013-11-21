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Елена Уляшева: Цена проезда в автобусе должна быть 27 рублей

21 ноября 2013, 16:39
Тюменские ПАТП работают себе в убыток. Реальная стоимость проезда на городских маршрутах, по расчетам, должна быть 27 рублей. Об этом заявила директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени Елена Уляшева.
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Тюмень

«Провоз граждан в Тюмени на сегодняшний день составляет 16 рублей, а для того, чтобы предприятие было не убыточное, нужно 27 рублей. Наши акционерные общества работают в минус, потому что мы не поднимаем проездной тариф, потому что это будет иметь антисоциальную политику», — отметила она.

Добавим, что городская дума в 2013 году дополнительно выделила из бюджета города 370 миллионов рублей на увеличение уставного капитала для ПАТП № 1 и ПАТП № 2. По данным департамента по транспорту, на эти деньги закупали новые автобусы.

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