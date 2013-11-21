Экономьте воду — решетки Метелевской станции забило льдом

«На всех водоочистных станциях, источником воды для которых являются поверхностные воды, существует сложный период, когда при понижении температуры воды, в ней начинаются образовываться маленькие кристаллики льда, такое сезонное явление называют шугой, — поясняет главный инженер компании „Тюмень Водоканал“ Владимир Кильтау, — данные кристаллики льда забивают решетки, установленные в приемной камере насосной станции первого подъема, в связи с чем забор воды из реки для очистки на сооружениях становится крайне затруднительным».