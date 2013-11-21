Экономьте воду — решетки Метелевской станции забило льдом

«На всех водоочистных станциях, источником воды для которых являются поверхностные воды, существует сложный период, когда при понижении температуры воды, в ней начинаются образовываться маленькие кристаллики льда, такое сезонное явление называют шугой, — поясняет главный инженер компании „Тюмень Водоканал“ Владимир Кильтау, — данные кристаллики льда забивают решетки, установленные в приемной камере насосной станции первого подъема, в связи с чем забор воды из реки для очистки на сооружениях становится крайне затруднительным».
Как сообщает пресс-служба «Тюмень-Водоканала», такая ситуация прогнозировалась, поэтому сегодня основная нагрузка по подаче чистой питьевой воды в город легла на Велижанскую водоочистную станцию. Ее вывели на максимальную мощность, чтобы удержать давление в водопроводной сети города.
В настоящий момент на Метелевской водоочистной станции работают водолазы, задача которых — очистить решетки приёмной камеры от забившего их льда. Центральная диспетчерская служба руководит режимами подачи воды в город, чтобы последствия этого природного явления прошли для жителей с минимальными неудобствами. Тем не менее, возможны перебои с водой на верхних этажах зданий.
«В этот период мы просим тюменцев более бережно относиться к воде и приносим свои извинения за временные неудобства, — подытожил руководитель пресс-службы компании „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских, — ситуация находится под контролем, все необходимые меры принимаются».