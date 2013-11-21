Букет для молодоженов привезут прямо к ЗАГСу

В предсвадебной суете часто покупку цветов откладывают на последний момент. Неоднократно случалось наблюдать, как перед ЗАГСом гости мечутся в поисках ближайшего цветочного магазина и выясняют, что бежать до него далеко. Иногда из-за этого они даже опаздывают на регистрацию.