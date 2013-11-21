Букет для молодоженов привезут прямо к ЗАГСу

Свадьба — это праздник не только для жениха с невестой, но и для гостей. Мы специально покупаем нарядное платье, записываемся к парикмахеру, тщательно выбираем подарок… Не обходится ни одна свадьба и без букета для молодоженов.
В предсвадебной суете часто покупку цветов откладывают на последний момент. Неоднократно случалось наблюдать, как перед ЗАГСом гости мечутся в поисках ближайшего цветочного магазина и выясняют, что бежать до него далеко. Иногда из-за этого они даже опаздывают на регистрацию.
Взять одну из забот гостей на себя готова служба доставки цветов «2400.ru». Вы сможете заранее выбрать букет, который вы подарите молодоженам, а сотрудники компании привезут его прямо к ЗАГСу.
«Время приезда к ЗАГСу согласовывается заранее, мы приезжаем пораньше и точно не опаздываем, понимая как важно вовремя привезти цветы», — подчеркивает директор службы доставки цветов Олеся Устинова.
Вашему вниманию на сайте «2400.ru» представлен солидный ассортимент букетов. Наверняка молодожены оценят нежный букет из 11 белых роз (950 рублей), стильный «Версаль» из розовых роз, альстромерий, статицы, салала (2790 рублей), изысканную «Надежду» из красных роз, гербер, альстромерий, эвкалипта и лимониума (2160 рублей). И это только три из ста вариантов.
Рассчитаться можно либо на сайте службы доставки цветов «2400.ru» банковскими картами Visa и Master card, либо заплатить курьеру прямо у ЗАГСа.
На фотографии довольный клиент, заказавший букет «Ваниль»