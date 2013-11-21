Большие возможности маленьких устройств

Мы остановились на первом варианте. Приставка-декодер, как и САМ-модуль, принимает и декодирует цифровой телесигнал, а кроме того обладает еще рядом достоинств. Первое — доступ к уже упомянутым интернет-сервисом. У нашего оператора их оказалось немало. Взять хотя бы видеотеку: более 60 000 фильмов, сериалов, мультфильмов, программ и музыкальных концертов — доступ к ним абсолютно бесплатен. Жена оценила популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Инстаграм» с экрана ТВ, а я — 2ГИС и прочие информационные ресурсы. Это очень удобно: утром, собираясь на работу, мы успеваем узнать последние новости и прогноз погоды, а при необходимости прокладываем маршрут по городу. А вечером всей семьей устраиваемся на диване и смотрим фильм из видеотеки, чаще всего — в современном HD-формате.