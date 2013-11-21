Большие возможности маленьких устройств

Интернет в любой точке квартиры
Выбрать оператора оказалось проще, чем мы думали. Из 5 провайдеров, обслуживающих наш дом, двое предлагали только интернет, а третий — интернет и кабельное (а не цифровое) ТВ. Из двух оставшихся мы выбрали того, кто предоставлял нужные сервисы по выгодной цене и Wi-Fi роутер в подарок.
Роутер решил сразу несколько вопросов. Во-первых, это очень удобно — интернет доступен в любой точке квартиры. Во-вторых, к Сети можно подключить сразу все устройства — планшет, смартфон и ноутбук. В-третьих, Wi-Fi роутер связал телевизор с интернетом и открыл доступ ко всем интернет-сервисам, доступным с экрана ТВ (об этом чуть позже). Еще одна приятная мелочь — семейный фото- и видеоархив, который хранится на ноуте, можно с комфортом просматривать на большом телеэкране, не используя для переноса данных флешку (роутер объединил компьютер и телевизор в единую локальную сеть).
Итак, полдела сделано — быстрый интернет (мы выбрали самый скоростной тариф — до 100 Мбит/c) без проводов есть по всей квартире.
Умная приставка
Чтобы подключить цифровое ТВ, нам предложили на выбор специальную приставку или CAM-модуль. У последнего есть важное преимущество: это компактное устройство размером с банковскую карту просто вставляется в специальный слот в телевизоре, открывая доступ ко всему многообразию цифровых и HD-телеканалов. Хороший выбор, если вы не хотите видеть в доме еще одну «коробочку» или просто не слишком разбираетесь в новых технологиях.
Мы остановились на первом варианте. Приставка-декодер, как и САМ-модуль, принимает и декодирует цифровой телесигнал, а кроме того обладает еще рядом достоинств. Первое — доступ к уже упомянутым интернет-сервисом. У нашего оператора их оказалось немало. Взять хотя бы видеотеку: более 60 000 фильмов, сериалов, мультфильмов, программ и музыкальных концертов — доступ к ним абсолютно бесплатен. Жена оценила популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Инстаграм» с экрана ТВ, а я — 2ГИС и прочие информационные ресурсы. Это очень удобно: утром, собираясь на работу, мы успеваем узнать последние новости и прогноз погоды, а при необходимости прокладываем маршрут по городу. А вечером всей семьей устраиваемся на диване и смотрим фильм из видеотеки, чаще всего — в современном HD-формате.
Вторая фишка приставки — возможность стать настоящим повелителем телеэфира. Записать матч любимой команды и посмотреть запись в удобное время? Пожалуйста! Переключить язык вещания канала с русского на английский? Легко! Найти в электронной программе мультфильм для дочки и поставить на пароль более взрослые каналы? Без проблем!
Мелочь, а приятно
В дополнение к декодеру мы получили универсальный пульт дистанционного управления, который заменили пульт от телевизора. Кнопок много, но управление интуитивно понятно, так что все широкие возможности новой услуги мы с женой освоили за час.
… Наверное, именно так выглядит телевидение будущего: максимально реалистичное изображение, большой выбор телеканалов, в том числе высокой четкости (у нашего оператора сразу 50 HD-каналов и более 100 цифровых), доступ с экрана ТВ к популярным и востребованным сервисам, управление эфиром. Еще несколько лет назад такое было сложно себе представить, а сегодня доступно в 56 городах, где работает популярный российский телеком-оператор «Дом.ru».
Кстати, весь следующий год каждый пользователь «Дом.ru TV» будет получать подарки — доступ к тематическим пакетам телеканалов и прочим сервисам без дополнительной платы. Остались вопросы? Звоните на 8-800-333-7000 или заходите на www.domru.ru. А у нас биатлон начинается, встретимся в HD-эфире!