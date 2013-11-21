Боец ОМОН торговал «солью»

По предварительным данным, имеющимся у следствия, подозреваемый расфасовывал синтетические наркотики в квартире, предоставленной ему органами внутренних дел по соцнайму, и распределял их по «закладкам» в разных районах Тюмени. О том, где спрятана «соль», омоновец сообщал клиентам через Интернет. Деньги за наркотики покупатели переводили на банковскую карту, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюмеснкой области.