Боец ОМОН торговал «солью»

По предварительным данным, имеющимся у следствия, подозреваемый расфасовывал синтетические наркотики в квартире, предоставленной ему органами внутренних дел по соцнайму, и распределял их по «закладкам» в разных районах Тюмени. О том, где спрятана «соль», омоновец сообщал клиентам через Интернет. Деньги за наркотики покупатели переводили на банковскую карту, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюмеснкой области.
19 ноября наркодилер был задержан сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности совместно с оперативниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Тюменской области. При осмотре в квартире дома, расположенного на улице Мельникайте, у омоновца было изъято 48,64 граммов наркотиков. В сообщении пресс-службы областного управления МВД, впрочем, говорится, что боец выдал «соль» добровольно.
Мужчина подозревается по ч.1 ст. 30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере). В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства совершенного им преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Между тем, руководство УМВД России по Тюменской области организовало служебную проверку. Сообщается, что омоновец будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные командиры и поручители будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.