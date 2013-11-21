Александр Розенбаум выступит в Тюмени

Возможно, устойчивости Розенбауму придает то, что он всегда имел две точки опоры: равно любимые музыку и поэзию, дополняющие друг друга гитару и рояль, профессии врача и артиста. Когда он ушел из «скорой», где пять лет отработал в реанимационной бригаде, в Ленинградскую филармонию, все сожалели, что потеряли хорошего врача. Но Розенбаум продолжает врачевать, только не тела, а души, и не отдельно взятых пациентов, а тысячные залы. Розенбаума называют народным поющим поэтом, сообщает пресс-служба филармонии. Он всегда интересен публике. Его концерты многие годы проходят с неизменным успехом, В репертуаре — песни разных жанров — ленинградские, военные, казачьи, лирические.