Александр Розенбаум выступит в Тюмени

Свой первый сольный концерт тогда еще безвестный артист Ленинградской филармонии Александр Розенбаум дал в питерском Доме культуры МВД имени Дзержинского в октябре 1983 года. Именно от этой даты Александр Яковлевич отсчитывает свою жизнь на эстраде. А многие песни с того концерта стали шлягерами.
С того времени прошло больше четверти века. За эти годы Александр Розенбаум записал более 20 альбомов, снялся в нескольких фильмах, успел побывать на шести войнах… Из каждых ста его концертов шестьдесят — благотворительные. Ныне признанный мэтр, народный артист России по-прежнему работает на износ. Честный и преисполненный чувства долга, он привык выкладываться на 150 процентов во всем: «Лечить — так лечить! Любить — так любить! Гулять — так гулять! Стрелять — так стрелять!».
Возможно, устойчивости Розенбауму придает то, что он всегда имел две точки опоры: равно любимые музыку и поэзию, дополняющие друг друга гитару и рояль, профессии врача и артиста. Когда он ушел из «скорой», где пять лет отработал в реанимационной бригаде, в Ленинградскую филармонию, все сожалели, что потеряли хорошего врача. Но Розенбаум продолжает врачевать, только не тела, а души, и не отдельно взятых пациентов, а тысячные залы. Розенбаума называют народным поющим поэтом, сообщает пресс-служба филармонии. Он всегда интересен публике. Его концерты многие годы проходят с неизменным успехом, В репертуаре — песни разных жанров — ленинградские, военные, казачьи, лирические.
Стоимость билетов: 1000 — 3000 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.