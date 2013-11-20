Выпил, уснул, остался без машины

Сотрудники полиции напоминают владельцам автомобилей о том, что они являются владельцами средства передвижения повышенной опасности, а значит, несут большую ответственность. Дважды подумайте, прежде чем передавать управление третьему лицу, а также не забывайте беспокоиться о сохранности ключей и документов от автомобиля. Если вы все же стали жертвой угона или очевидцем совершения преступления, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по телефонам дежурной части 291–600 или 02.