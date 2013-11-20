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Выпил, уснул, остался без машины

20 ноября 2013, 16:49
Около 20 часов в понедельник экипажем полка ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль Hyundai Accent под управлением жителя областного центра, находившегося в нетрезвом состоянии.
Сюжет
Тюмень

За совершение правонарушения 36-летний молодой человек был доставлен в отдел полиции № 6. Документов на транспортное средство у него при себе не было.

В ходе дальнейшей работы сотрудников полиции установлено, что правонарушитель со своим приятелем вечером распивал спиртные напитки. В момент, когда хозяин автомобиля уснул, друг похитил у него ключи, которые лежали в свободном доступе, и поехал кататься. Потерпевший даже не подозревал о случившемся, когда обнаружил отсутствие транспортного средства.

Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался, отмечают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени. Потерпевший также подтвердил, что разрешения на управление транспортным средством не давал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Сотрудники полиции напоминают владельцам автомобилей о том, что они являются владельцами средства передвижения повышенной опасности, а значит, несут большую ответственность. Дважды подумайте, прежде чем передавать управление третьему лицу, а также не забывайте беспокоиться о сохранности ключей и документов от автомобиля. Если вы все же стали жертвой угона или очевидцем совершения преступления, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по телефонам дежурной части 291–600 или 02.

#Новости#Алкоголь#Угоны машин#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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