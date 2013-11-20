В Тюмени ударят по абортам автопробегом

В Тюменской области агитировать против абортов будут, в частности, на улицах и в университете. С пятницы, как рассказала координатор проекта в Тюмени Ольга Сметанюк, в ТюмГУ пройдут лекции «В защиту жизни». С одобрения ректора их прочтут в девяти институтах вуза. А для тех, кто на лекции не попадет, по каналу «Евразион ТВ» будут транслировать передачи, рассказывающие о последствиях абортов.