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В Тюмени ударят по абортам автопробегом

20 ноября 2013, 10:21
На этой неделе в России и странах СНГ проходит акция против абортов «Неделя за жизнь — Михайловские дни». В Тюмени в ее рамках прочитают лекции в университете, соберут подписи за законодательный запрет абортов и проведут автопробег.

Как поясняют организаторы, дни для проведения акции — с 18 по 23 ноября — выбраны не случайно: 8 ноября — годовщина принятия в 1920 году Постановления Наркомздрава и Наркомюста РСФСР «Об охране здоровья женщины», разрешившего впервые законодательно в истории России «бесплатное производство операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке советских больниц»; 23 ноября — дата принятия в 1955 году Указа Президиума Верховного совета СССР «Об отмене запрещения абортов» (запрещение и уголовное преследование искусственных абортов было введено в СССР в 1936 году).

В Тюменской области агитировать против абортов будут, в частности, на улицах и в университете. С пятницы, как рассказала координатор проекта в Тюмени Ольга Сметанюк, в ТюмГУ пройдут лекции «В защиту жизни». С одобрения ректора их прочтут в девяти институтах вуза. А для тех, кто на лекции не попадет, по каналу «Евразион ТВ» будут транслировать передачи, рассказывающие о последствиях абортов.

Остальных горожан проагитируют за жизнь против абортов автопробегом. В субботу, 23 ноября, в 13 часов участники пробега стартуют от Свято-Троицкого монастыря и до 15 часов будут ездить по центральным улицам города.

Организаторы надеются, что в результате акции по всей России получится собрать достаточное количество голосов под предложением о принятии закона, запрещающего аборты, которое выдвинуто сейчас на сайте «Российская Общественная Инициатива». В Тюмени агитацию собираются вести на базе храмов — напоминать прихожанам о вреде абортов, раздавать листовки и помогать с электронным голосованием.

Добавим, в Тюменской области организатором «Недели за жизнь» является Центр защиты материнства «Покров», Тюменский родительский комитет и другие организации, поддерживает их Тюменское благочиние Тобольской митрополии.

Это уже не первая подобная акция в городе. Так, летом перед Технопарком в знак памяти о нерожденных детях появились сотни фигурок ангелов. А в День защиты детей Ольга Сметанюк выходила против абортов на пикет.

#Новости#Тюменский городской родительский комитет#Аборты#Автопробег#Акции#Дарья#Общество
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