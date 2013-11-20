В Peugeot тюменцы «зажгли» олимпийский огонь

Интрига всего дня — розыгрыш транспортного средства марки Peugeot, всех посетителей салона держала в волнении до конца мероприятия. Из барабана купоны с именами доставал маленький мальчик Рома, который на праздник пришел с мамой. Сначала Рома раздал все подарки от спонсоров, а потом вытянул обладателя главного приза. Призом оказался сертификат на сумму 15 000 рублей на покупку любого велосипеда марки Peugeot. К радости публики им стал именно тот самый мальчик, который «отжал» скидку у нового фитнес-центра.