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В Peugeot тюменцы «зажгли» олимпийский огонь

20 ноября 2013, 16:22
В минувшую субботу, 16 ноября, в автосалоне Peugeot компании «Автоград», в рамках Дня открытых дверей, состоялись настоящие спортивные баталии. На время все забыли о том, что находятся в здании автосалона, где традиционно продаются автомобили.
Сюжет
Тюмень

Олимпийские кольца из шаров на стене, пьедестал для награждения, спортивный инвентарь, расположенный по всему салону, ростовые куклы Супермена и его девушки, а главное азарт в глазах находящейся в салоне публики — все напоминало скорее спортивный комплекс во время соревнований.

Каждый час подводились итоги, проходило награждение за первые, вторые и третьи места.

Зимние виды спорта сотрудники адаптировали под возможности салона. Лыжные гонки стали прохождением дистанции в лыжах на время, где нужно было не только доехать до пункта назначения, а развернуться и вернуться обратно. Конькобежный спорт — по такому же принципу. Еще были дартс, керлинг, настольный футбол. Приятными паузами стали показательные выступления спортсменов Тюмени, поедание сладкой ваты в тандеме с вкуснейшими бодрящими коктейлями.

Можно было «отжать» 50%-ную скидку на годовой абонемент в фитнес-центр, выполнив комплекс сложных упражнений на выносливость, что сделали восемь гостей салона. Среди них, кстати, был 5-летний мальчик Милан, который отжался от пола 32 раза.

«Отжать» скидку на любой автомобиль марки Peugeot предлагал и дилер, действующие скидки суммировались, и один посетитель с удовольствием, там же на мероприятии, приобрел себе Peugeot.

Интрига всего дня — розыгрыш транспортного средства марки Peugeot, всех посетителей салона держала в волнении до конца мероприятия. Из барабана купоны с именами доставал маленький мальчик Рома, который на праздник пришел с мамой. Сначала Рома раздал все подарки от спонсоров, а потом вытянул обладателя главного приза. Призом оказался сертификат на сумму 15 000 рублей на покупку любого велосипеда марки Peugeot. К радости публики им стал именно тот самый мальчик, который «отжал» скидку у нового фитнес-центра.

После розыгрыша, увешанные чемпионскими медалями, с львятами от львиной марки, с готовыми фотографиями — гости покинули салон полные положительных эмоций, а на стенде в салоне Peugeot остались многочисленные оранжевые бумажные ладошки всех кто был в салоне в этот день — благодаря этим людям в салоне был «зажжен» большой олимпийский огонь!

#Новости#Peugeot#Тюмень#Автосалоны#Транспорт#Olga#Общество
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