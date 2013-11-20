Сезон прошел, но тюменцев продолжают грабить

Напомним о том, какие правила следует соблюдать, чтобы не стать жертвой уличного грабителя: старайтесь не ходить ночное время в одиночку, избегайте темных дворов и переулков, не демонстрируйте модный телефон или другое ценное имущество, обращайте внимание на подозрительных людей. Если в отношении вас все-таки было совершено преступление, то незамедлительно позвоните в полицию по телефонам 291–600 или 02. Хорошо, если вы сможете описать грабителя или хотя бы показать, куда он скрылся. Сотрудники правоохранительных органов напоминают также, что не следует гулять в темное время суток в состоянии алкогольного опьянения: нетрезвый человек — легкая добыча для злоумышленников.