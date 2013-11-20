Сезон прошел, но тюменцев продолжают грабить

На днях сотрудники тюменской полиции раскрыли грабеж, произошедший еще в начале ноября.
Потерпевший и подозреваемый познакомились случайно, но сошлись на интересе к алкоголю и решили вместе выпить. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый потребовал у потерпевшего отдать ему все деньги. У мужчины не было с собой наличных, и его новый знакомый решил сменить тактику. Пригрозив расправой, злоумышленник заставил собутыльника привести его в свою квартиру и отдать все представляющее ценность имущество.
Как только тюменец пришел в себя, он вызвал сотрудников полиции. Никаких сведений о своем обидчике у него не было, мужчина ранее никогда не видел случайного собутыльника. Задержать подозреваемого по «горячим следам» не удалось.
«В дальнейшем сотрудниками уголовного розыска личность подозреваемого была установлено. Накануне, 19 ноября, он был задержан и доставлен в отдел полиции № 1. 30-летний злоумышленник является жителем областного центра, в настоящее время мужчина нигде официально не трудоустроен и ранее судим не был», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Там отметили, что мужчина успел продать украденную технику, в настоящее время принимаются меры к установлению перекупщика. Подозреваемый заключен стражу, ему предъявлено по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Отметим, что это не единственный грабеж, раскрытый тюменскими оперативниками с начала ноября. Похожий случай — когда преступление было совершено одним из собутыльников — произошел 17 ноября. 33-летнего мужчину во время пьяной драки ограбил 20-летний учащийся колледжа. А в начале месяца совершением преступления закончилась перепалка между двумя компаниями на улице Коммунаров. Во время конфликта 26-летний тюменец отобрал телефон у 18-летнего парня и скрылся. В этих двух случаях подозреваемых удалось задержать в кратчайшие сроки — помогло то, что пострадавшие вовремя заявил о совершенных преступлениях.
Многие преступления в Тюмени совершаются под воздействием алкоголя, но далеко не все. 10 ноября на улице Дружбы был ограблен молодой человек — любитель легкой наживы обратил на него внимание и, пользуясь тем, что рядом никого нет, потребовал отдать ему ценности. Когда парень стал сопротивляться, злоумышленник ударил его и отобрал сотовый телефон. Аналогичный случай произошел 16 ноября на улице Логунова. Грабитель увидел в руках тюменца дорогостоящий телефон и потребовал его отдать, угрожая физической расправой. Поскольку оставшиеся без телефонов молодые люди не медлили и сразу обратились в полицию, злоумышленников задержали быстро.
Отметим, что по всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Напомним о том, какие правила следует соблюдать, чтобы не стать жертвой уличного грабителя: старайтесь не ходить ночное время в одиночку, избегайте темных дворов и переулков, не демонстрируйте модный телефон или другое ценное имущество, обращайте внимание на подозрительных людей. Если в отношении вас все-таки было совершено преступление, то незамедлительно позвоните в полицию по телефонам 291–600 или 02. Хорошо, если вы сможете описать грабителя или хотя бы показать, куда он скрылся. Сотрудники правоохранительных органов напоминают также, что не следует гулять в темное время суток в состоянии алкогольного опьянения: нетрезвый человек — легкая добыча для злоумышленников.