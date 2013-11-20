Семейный дуэт подарит тюменцам вечер смеха

«Постоянные участники «Аншлага» и других передач юмористы Виктор Остроухов и Валентина Коркина вместе со студенческих времен. Пожалуй, наиболее полюбился зрителям их номер, когда жена решила избавиться от муженька, продав его на Птичьем рынке. Сами они между тем «терпят» друг друга много лет, хотя в их жизни были очень тяжелые периоды, связанные с безработицей и безденежьем. В начале капитализации страны супруги-юмористы Валентина Коркина и Виктор Остроухов, потеряв работу, целый год нигде не работали, а на руках у них была маленькая дочка. Голод то, однако, не тетка.