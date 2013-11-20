Семейный дуэт подарит тюменцам вечер смеха

«Постоянные участники «Аншлага» и других передач юмористы Виктор Остроухов и Валентина Коркина вместе со студенческих времен. Пожалуй, наиболее полюбился зрителям их номер, когда жена решила избавиться от муженька, продав его на Птичьем рынке. Сами они между тем «терпят» друг друга много лет, хотя в их жизни были очень тяжелые периоды, связанные с безработицей и безденежьем. В начале капитализации страны супруги-юмористы Валентина Коркина и Виктор Остроухов, потеряв работу, целый год нигде не работали, а на руках у них была маленькая дочка. Голод то, однако, не тетка.
«Я подумал, подумал, почесал репу., — вспоминает Виктор,- и занялся тем, чем никогда не занимался, — раскрашиванием матрешек, деревянных яиц, кухонной утвари, Научились мы тогда с Валентиной и торговать. Бизнес, как ни удивительно, пошел.
А потом жизнь у них закрутилась по-другому. Пригласила на гастроли Екатерина Шаврина, потом позвонил Евгений Петросян… Начались выступления в „Аншлаге“, в „Шутке за шуткой“, „Смехопанораме“. Пришла популярность», — пишет сайт Umoristy.ru.
Цена: 800–1000 рублей.
Телефон кассы: 52-39-65.