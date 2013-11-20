Правила поведения на скользкой дороге

В это время нам часто приходится слышать от синоптиков, что в ближайшее время ожидается гололед, а временами — гололедица.
Чем же они отличаются? Гололед — это осадки в виде плотного слоя стекловидного льда, который образуется на поверхности земли, растениях, предметах. Частицы осадков намерзают (морось, дождь, крупа), соприкасаются с поверхностью земли, имеющей низкую температуру, в результате чего образуется ледяная корка именуемая гололедом. Явление наблюдается при температуре от 0 до -10°, а также при плюсовой температуре — от 0 до +3°. Как правило, толщина гололеда небольшая, но в некоторых ситуациях может достигать 1 см и больше, что приводит к серьезным последствиям — массовому падению деревьев, обрыву линий электропередач, человеческим травмам, авариям.
Гололедица представляет собой слой бугристого льда (тонкая ледяная корка) или же обледеневшего снега, который образуется на земной поверхности после замерзания талой воды, когда после периода оттепели температура воздуха и почвы заметно снижаются. Гололедица может быть исключительно на поверхности земли (а не на других предметах, как гололед), чаще всего на тротуарах, дорогах, тропинках. Гололедица может длиться на протяжении многих дней, пока не растает полностью или не будет покрыта свежевыпавшим снегом. Явление возникает на местах, где перед заморозками была вода или же там, где вследствие большого потока транспорта либо прохожих уплотняется выпавший снег.
Гололед и гололедица — это не одно и тоже, но они одинаково опасны для человека, поскольку при таких природных явлениях возникает большая угроза жизни и здоровью. Если вы ходите пешком и ездите на общественном транспорте, обратите внимание на свою обувь. Подбирайте модели на микропористой основе, без каблуков и танкеток (для женщин). Сегодня продаются специальные насадки на обувь, которые улучшают сцепление с обледенелым асфальтом. Руки по возможности должны быть свободны, но не в карманах — это увеличивает вероятность травмы при падении. Старайтесь падать на бок, потому что падения на спину — самые опасные, можно травмировать позвоночник и головной мозг.
Правила движения на скользкой дороге:
1. Главная особенность скользких дорог — увеличение тормозного пути и заносы на поворотах во время вождения. Учитывая это, оставляйте себе больше пространства между машинами. Притормаживайте заранее, перед поворотом или остановкой. Дистанция до стоящего впереди автомобиля должна быть в 2–3 раза больше чем обычно.
2. Когда дорога покрыта тающим льдом, лучше ехать по полосам с более интенсивным движением (лед быстрее тает, поэтому ехать безопаснее).
3. Во время гололеда сцепление шин с трассой снижается, возможны пробуксовки. Для избегания этого работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Именно на скользкой дороге это очень важно. Размеренное вождение придает большую устойчивость и снижает вероятность заноса.
4. Растаявший снег превращается в огромные лужи. Может возникнуть так называемое «аквапланирование», то есть полная или частичная потеря сцепления из-за прослойки воды между дорогой и шиной. Очень опасный вариант, если дорога подмерзшая. Избегайте попадания колес в лужи или же проезжайте их с минимальной скоростью.
5. Проверить насколько скользкая дорога можно легким торможением или кратковременно резко нажав на газ (понятно, что скорость должна быть не очень большой). Если ведущие колеса пробуксуют, значит дорога скользкая. Причем, чтобы точно узнать степень скользкости, можно нажимать на педаль газа несколько раз, с каждым разом более резко. Чем раньше колеса пробуксовывают, тем опаснее дорога.
Водитель! Безопасность движения на скользкой дороге зависит только от вас. Опыт и мастерство, внимательность и дисциплинированность — надежная гарантия безаварийной работы в осеннее — зимний период.
Евгений Сотников, Наталья Тимергалиева, пресс-служба МЧС