Правила поведения на скользкой дороге

Гололед и гололедица — это не одно и тоже, но они одинаково опасны для человека, поскольку при таких природных явлениях возникает большая угроза жизни и здоровью. Если вы ходите пешком и ездите на общественном транспорте, обратите внимание на свою обувь. Подбирайте модели на микропористой основе, без каблуков и танкеток (для женщин). Сегодня продаются специальные насадки на обувь, которые улучшают сцепление с обледенелым асфальтом. Руки по возможности должны быть свободны, но не в карманах — это увеличивает вероятность травмы при падении. Старайтесь падать на бок, потому что падения на спину — самые опасные, можно травмировать позвоночник и головной мозг.