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Подробности пожара в автобусе: вероятно, замкнула проводка

20 ноября 2013, 11:12
Вчера вечером, 19 ноября, на улице Республики, в районе «Автограда» загорелся автобус марки ЛиАЗ.
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Тюмень

Вчера вечером, 19 ноября, на улице Республики, в районе «Автограда» загорелся автобус марки ЛиАЗ.

«Я ехала в этом автобусе. Вспыхнуло все моментально. Сначала пошел дым из-под задних сидений, мы вышли из автобуса, и он загорелся ярким пламенем», — рассказывает пользователь Nashgorod.ru Sonya123.

«Где-то в районе 20 часов ехала там, тащили его на прицепе, но он полностью сгоревший был, без стекол!» — добавляет на форуме SDL.

Подробности происшествия сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

В 17 часов 27 минут на пульт дежурного ЕДДС поступило сообщение о загорании в пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Тюмень — Сосновка. Автобус принадлежит ТПАТП-2. Через шесть минут с момента поступления сообщения, к месту происшествия прибыли два отделения гарнизона пожарной охраны города Тюмени: ПЧ-8, ПЧ-15.

«Автобус был полностью охвачен огнем. Благодаря грамотным действиям водителя, пассажиры были своевременно эвакуированы до прибытия пожарных — никто из 37-ми пассажиров не пострадал. На тушение автобуса специалистам противопожарной службы потребовалось пять минут. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — отметили в ведомстве.

Фото пользователя vk.com Alex Danilko

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