Подробности пожара в автобусе: вероятно, замкнула проводка

«Я ехала в этом автобусе. Вспыхнуло все моментально. Сначала пошел дым из-под задних сидений, мы вышли из автобуса, и он загорелся ярким пламенем», — рассказывает пользователь Nashgorod.ru Sonya123.
«Где-то в районе 20 часов ехала там, тащили его на прицепе, но он полностью сгоревший был, без стекол!» — добавляет на форуме SDL.
Подробности происшествия сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
В 17 часов 27 минут на пульт дежурного ЕДДС поступило сообщение о загорании в пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Тюмень — Сосновка. Автобус принадлежит ТПАТП-2. Через шесть минут с момента поступления сообщения, к месту происшествия прибыли два отделения гарнизона пожарной охраны города Тюмени: ПЧ-8, ПЧ-15.
«Автобус был полностью охвачен огнем. Благодаря грамотным действиям водителя, пассажиры были своевременно эвакуированы до прибытия пожарных — никто из 37-ми пассажиров не пострадал. На тушение автобуса специалистам противопожарной службы потребовалось пять минут. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — отметили в ведомстве.
Фото пользователя vk.com Alex Danilko