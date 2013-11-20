Подробности пожара в автобусе: вероятно, замкнула проводка

В 17 часов 27 минут на пульт дежурного ЕДДС поступило сообщение о загорании в пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Тюмень — Сосновка. Автобус принадлежит ТПАТП-2. Через шесть минут с момента поступления сообщения, к месту происшествия прибыли два отделения гарнизона пожарной охраны города Тюмени: ПЧ-8, ПЧ-15.