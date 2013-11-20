Пенсии стариков присвоила почтальон

15 октября текущего года почтальон из Суерки Ирина Ярцева должна была принести пенсию и компенсации за коммунальные услуги пенсионерам, проживавшим в деревне Коклягина. Однако пожилые люди денег в тот день так и не дождались. Один из пенсионеров забеспокоился и позвонил в Суерку начальнику отделения почтовой связи.