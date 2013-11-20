Пенсии стариков присвоила почтальон

15 октября текущего года почтальон из Суерки Ирина Ярцева должна была принести пенсию и компенсации за коммунальные услуги пенсионерам, проживавшим в деревне Коклягина. Однако пожилые люди денег в тот день так и не дождались. Один из пенсионеров забеспокоился и позвонил в Суерку начальнику отделения почтовой связи.
«Выяснилось, что Ярцева присвоила 67,7 тысяч рублей, предназначавшихся для выплат пенсионерам, отдав их в счет погашения своего долга перед односельчанином. 16 октября руководительница почты выдала пожилым людям причитавшиеся им деньги за счет средств, имевшихся в кассе», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.
После вручения обвинительного постановления материалы дела будут направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что санкция ч.1 ст. 160 УК РФ предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.