«Партнер-Инвест» незаконно выставил жителям 3-его Заречного огромные счета за услуги ЖКХ

«Установлено, что в период с 2008 по 2011 год эти дома застройщиком были введены в эксплуатацию и затем переданы жильцами в управление ООО „Комфортный дом“. Однако до заключения управляющей компанией договоров на поставку энергоресурсов жильцам расходы по оплате услуг водоснабжения, водоотведения, центрального отопления и электроснабжения продолжал нести „Партнер-Инвест“. В целях возмещения понесенных расходов застройщик в сентябре 2013 года и выставил баснословные счета за услуги ЖКХ », — сообщает ведомство.