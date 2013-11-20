«Партнер-Инвест» незаконно выставил жителям 3-его Заречного огромные счета за услуги ЖКХ

Жителям 9 многоэтажек 3-его Заречного микрорайона в Тюмени пришли счета за услуги ЖКХ с огромными суммами. В дело вмешалась прокуратура, которая потребовала сделать перерасчеты.
Напомним, застройщик ООО «Партнер-Инвест» выставил жителям девяти многоэтажных домов по улице Эрвье и проезда Заречный счета за услуги ЖКХ на общую сумму более 20 млн рублей. Эта информация появилась во многих местных СМИ, а также на Первом канале. По сюжету последнего прокуратура Центрального округа г. Тюмени провела проверку, в ходе которой факты нарушения прав граждан подтвердились.
«Установлено, что в период с 2008 по 2011 год эти дома застройщиком были введены в эксплуатацию и затем переданы жильцами в управление ООО „Комфортный дом“. Однако до заключения управляющей компанией договоров на поставку энергоресурсов жильцам расходы по оплате услуг водоснабжения, водоотведения, центрального отопления и электроснабжения продолжал нести „Партнер-Инвест“. В целях возмещения понесенных расходов застройщик в сентябре 2013 года и выставил баснословные счета за услуги ЖКХ», — сообщает ведомство.
Как выяснила прокуратура, расчет коммунальных платежей был произведен с нарушением закона, исходя только из тарифов, без учета показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных услуг. Кроме того, при формировании счетов не было учтено, что граждане вносили плату за коммунальные услуги управляющей компании и потому дважды оплачивать коммунальные услуги не должны.
Прокуратура округа в адрес генерального директора ООО «Партнер-Инвест» внесла представление об устранении нарушений закона, в котором потребовала произвести перерасчет коммунальных платежей в сторону уменьшения и наказать виновных лиц.
Прокуратура контролирует процесс устранения нарушений.