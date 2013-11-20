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Курильщики в подъездах — под присмотром соседей и жилинспекции

20 ноября 2013, 17:27
С 15 ноября 2013 года в обязанности Государственной жилищной инспекции вошло протоколирование фактов курения в лифтах и местах общего пользования. Курильщикам грозит штраф от 500 рублей до 1 тысячи.

С 15 ноября 2013 года в обязанности Государственной жилищной инспекции вошло протоколирование фактов курения в лифтах и местах общего пользования. Курильщикам грозит штраф от 500 рублей до 1 тысячи.

«Точных механизмов исполнения этого закона пока нет, поэтому пока рано говорить о том, как он будет исполняться, — сказала сегодня на пресс-конференции начальник Госжилинспекции Лариса Боровицкая. — Жалоб тоже пока нет, но они, вероятно, будут», — уточнила она и отметила, что для составления протокола об административной нарушении у курильщика должен быть паспорт, а «вряд ли кто-то ходит курить в лифт с паспортом».

Весь комплекс мер сегодня разрабатывается, и эти работы будут завершены в этом году, уточнила Лариса Боровицкая.

Сегодня жители областного центра стали чаще жаловаться в жилинспекцию на действия нерадивых управляющих организаций. За 9 месяцев сюда направлены 6,5 тысяч обращений. В результате проводимых по фактам нарушений проверок осмотрены 1900 домов, а это миллионы квадратных метров.

Обращаться в жилищную инспекцию нужно только письменно, но в любой форме: по обычной почте, по электронной или лично. Каждая заявка проверяется и отрабатывается.

«Тем не менее, мы не можем выезжать с проверкой без уведомления юридического лица (той самой УК, на которую поступила жалоба — прим.ред.), поэтому зачастую компании успевают к проверке исправить положение, например, оперативно вывезти мусор с площадки. Но вот ремонт сделать быстро они не смогут, поэтому предписания и штрафы все равно есть», — рассказала руководитель ведомства.

Напомним, что на портале NashGorod.ru можно задать вопрос руководителю Государственной жилищной инспекции в рубрике «народное интервью».

#Новости#Общество#Курение#Соседи#Женя
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