Курильщики в подъездах — под присмотром соседей и жилинспекции

«Точных механизмов исполнения этого закона пока нет, поэтому пока рано говорить о том, как он будет исполняться, — сказала сегодня на пресс-конференции начальник Госжилинспекции Лариса Боровицкая. — Жалоб тоже пока нет, но они, вероятно, будут», — уточнила она и отметила, что для составления протокола об административной нарушении у курильщика должен быть паспорт, а «вряд ли кто-то ходит курить в лифт с паспортом».